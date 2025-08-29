Los 13 fichajes de Susanna Griso para el nuevo 'Espejo Público': De Albert Rivera y Samanta Villar a una ex de Ana Rosa

Con la llegada de septiembre vuelven los presentadores titulares y los programas que se marcharon de vacaciones. Una de las primeras en volver será Susanna Griso, que regresará a 'Espejo Público' con su temporada 20 cargada de fichajes y novedades.

El espacio matinal de la cadena de Atresmedia seguirá apostando por la información, la actualidad y el entretenimiento y por ello reforzará su pluralidad con nuevas secciones y hasta trece nuevos fichajes.

Susanna Griso sigue siendo el hilo conductor de los dos tramos de 'Espejo Público'. La presentadora continuará acompañada por Lorena García como copresentadora en el tramo informativo (08:55 – 11:00 horas) y por Miquel Valls y Gema López como copresentadores en 'Más Espejo', la franja de entretenimiento (11:00 – 13:30 horas) del matinal de Antena 3.

"Volvemos con más fuerza que nunca en nuestra temporada 20. Somos de los programas más longevos de la parrilla televisiva y tenemos el compromiso de asegurar al espectador que escuchará todas las opciones, versiones y opiniones de cada asunto. Pluralidad informativa con el rigor que aporta ser un programa producido por Antena 3 Noticias, los líderes indiscutibles de la información audiovisual en este país", recalca Susanna Griso.

"Seguiremos pegados a la actualidad, pero buscaremos seguir incidiendo en el contenido propio de temas que solo pueden verse y analizarse en ‘Espejo’. Buscaremos ser un oasis dentro del sectarismo y de la polarización que nos invade", añade a ese respecto la presentadora.

Albert Rivera y Josep Borrell, fichajes con sección en 'Espejo Público'

Bajo la dirección de Jorge Gallardo, el tramo informativo de 'Espejo Público' se refuerza con nuevas secciones que responden al ADN plural del programa y para ello contará también con incorporaciones a su nómina de colaboradores. Así, el exdirigente de Cs Albert Rivera se pondrá al frente de 'El Observatorio con Rivera', en la que analizará en el plató diversos temas de actualidad política, internacional y económica relacionadas con España y el Mundo.

Con 'Una ventana al Mundo con… Josep Borrell', el exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y presidente del CIDOB, Josep Borrell, desgranará los grandes temas de actualidad internacional, los conflictos que tienen lugar en Gaza y Ucrania o el mandato de Donald Trump en EE.UU. y sus consecuencias mundiales.

En 'Generación Calatayud', el juez Emilio Calatayud analizará de forma puntual los problemas a los que se enfrentan los jóvenes y la Justicia en nuestro país. Y junto a ellos, el emprendedor e influencer José Elías seguirá colaborando con Susanna Griso.

Además, el programa suma nuevos nombres a su amplia lista de colaboradores, como los de la abogada y activista Lorena Ruiz-Huerta o el periodista Juan Fernández-Miranda, adjunto al director de ‘El Confidencial’ que se suman a colaboradores míticos como Francisco Marhuenda, Joaquín Manso, Afra Blanco, Chema Crespo, Cruz Sánchez de Lara, Pilar Rodríguez Losantos, Álvaro Nieto,m Susana Díaz, Pilar Velasco, Eduardo Rubiño, Jaime de los Santos y Casimiro García Abadillo.

Samanta Villar, Felisuco o Cristóbal Soria, entre los fichajes de 'Más Espejo'

El segundo tramo del programa, 'Más Espejo', dirigido por Alberto Díaz, mantiene su identidad basada en los contenidos de actualidad, entretenimiento y corazón y en las cuestiones sociales y la investigación. Para ello, incorporará nuevos nombres en su mesa de actualidad como Samanta Villar, Félix Álvarez ‘Felisuco’ o José F. Peláez, que se unen a otros habituales como Rubén Amón, Ángel Antonio Herrera, Mariló Montero, Juan Soto Ivars, Rosa Belmonte, Ana Iris Simón, Carmen Ro, Iñako Díaz Guerra, las abogadas Montse Suárez y Beatriz de Vicente o el comisario de Policía Serafín Giraldo.

A la mesa de corazón se unen Cristóbal Soria y Juan Diego Madueño, que compartirán espacio con Isabel Rábago, Pilar Vidal, Alonso Caparrós, Lorena Vázquez, Raúl García ‘Aplausito’ y Sergio Pérez.

Junto a estas incorporaciones, hay más novedades. Así, la periodista Cruz Morcillo colaborará con su especialidad, los Sucesos tras su fichaje por 'Y ahora Sonsoles' después de años siendo cara de 'El programa de Ana Rosa' y se pondrán en marcha nuevas secciones. La sexóloga Lorena Berdún liderará una sección sobre sexo, mientras que Vanessa Pámpano estará al frente de otra dedicada a desaparecidos denominada ‘Se los tragó la tierra’. Miguel Ángel Silva se encargará de la sección ‘Más allá de la línea roja’.