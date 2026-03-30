Miquel Valls cuenta que Ana Rosa no le felicitó en su salto a 'Espejo Público' y cómo es trabajar con Susanna Griso

Actualmente Miquel Valls está atravesando una gran etapa profesional. Copresenta junto a Susanna Griso 'Espejo Público' en Antena 3 y, además, acaba de lanzar su primera novela, 'El ruido bajo la piel'. Por tal motivo, ha sido entrevistado por David Insua para 'El Plural', donde se ha sincerado sobre su actual etapa en Atresmedia y su pasado con Ana Rosa Quintana, a la que dejó para irse a la competencia.

Sin embargo, él no le da importancia: "Yo creo que al final es un mercado laboral y como en todos los mercados se producen ofertas. Cuando tú crees que pueden ser interesantes, hay que aprovecharlas". Aunque el periodista considera que "con Ana Rosa he sido muy feliz, he aprendido mucho a su lado y al final también todas las relaciones cambian y evolucionan". Pero considera que "cuando me llegó la oferta creí que era el momento idóneo para explorar nuevos horizontes".

"Respecto a que me fuera a hacer la competencia a ella, pues al final tampoco decides tú de donde te llaman… Yo estoy ahora muy contento y muy feliz. Llevo aquí tres años y estoy con ganas de mucho más", reconoce Miquel Valls. Eso sí, confiesa que ni Ana Rosa ni su productora le felicitaron tras su fichaje por 'Espejo Público': "No, no hubo felicitación. Hubo una comunicación por mi parte y bueno, ya está. La verdad es que no la hubo, por parte de muchísimos compañeros sí. Pero también tienes que interpretar mucho esto, ¿sabes? Luego nos hemos visto alguna vez que hemos coincidido y la relación es buena".

Miquel Valls revela cómo es trabajar con Susanna Griso

Sobre Sussana Griso, Miguel Valls solo tiene buenas palabras: "Es muy fácil (presentar con ella). Muy divertido cuando toca ser divertido y como si nos conociéramos de toda la vida. Ella es una persona muy generosa, como también lo era Ana Rosa y me siento muy cómodo a su lado".

Aunque confiesa que es complicado llegar un programa que lleva tantos años en antena: "Pero llegué en un momento en el que el formato cambió un poco. Por primera vez se puso un sofá, por primera vez se tocaron temas más de entretenimiento o más sociales, con una puesta en escena que igual antes no había. El programa cambió un poco pero supongo que la intención es la misma, que es sentarnos en este sofá que tenemos, escuchando los problemas que tiene la gente o las historias que tenemos que contar cada día".