El periodista Miquel Valls avisa de la última hora del estado de salud de Sara Carbonero tras ser operada de urgencia

La preocupación por el estado de salud de Sara Carbonero se ha disparado este miércoles después de que Hola airease este miércoles el último revés de salud de la periodista. 'Espejo Público' se centraba así en el ingreso de urgencia y la operación de la ex mujer de Iker Casillas durante sus vacaciones de Navidad en Lanzarote, con Miquel Valls actualizando la última hora de su recuperación.

"Sara ha tenido que ser operada, ha permanecido varios días en la UCI y esta es toda la información que tenemos hasta el momento", comenzaba adelantando Gema López en el tramo final de 'Espejo Público' antes de ahondar en los detalles de su ingreso. Según ha adelantado el espacio de Antena 3, la periodista acudió al hospital tras una fuerte indisposición y deberá permanecer bajo cuidados médicos unos días, valorando un traslado en helicóptero si decide cambiar de hospital por la situación geográfica.

Miquel Valls e Isabel Rábago despeja las dudas en Antena 3 sobre el estado de salud de Sara Carbonero

Así, Miquel Valls comentaba junto a sus compañeros quiénes han sido los principales apoyos de Carbonero durante su tiempo en el hospital. "La que la ha acompañado en todo momento es su amiga la periodista Isabel Jiménez", explicaba el presentador mientras que Gema López ha recordado lo que los fotógrafos desplazados hasta la isla habían comentado sobre su apariencia. "Sí que le habían notado un aspecto cansado, como más debilitado, pero no lo habían achacado a nada", ha asegurado la colaboradora.

Ha sido entonces cuando el periodista ha interrumpido a Susanna Griso y compañía para ofrecer una última hora. "Acaba de publicar la revista Hola, que desde un momento es la que ha seguido siempre la información de lo que le pasa a Sara. Han podido hablar con el entorno que la está acompañando y les dice a la publicación que no está grave", comenzaba explicando.

"Han encontrado la causa y que no tiene nada que ver con su enfermedad, el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2019. Que todo empezó con un fuerte dolor abdominal y que se está recuperando y todo está tranquilo", resolvía Miquel Valls despejando las dudas sobre la gravedad tras su ingreso y la conexión de este episodio con su enfermedad. "Pues muy buenas noticias y esperamos que siga así y que pronto la podamos ver", terminaba señalando Gema López.

"Las informaciones que nos llegan de su entorno a última hora no pueden ser mejores. Dentro de que se encuentra todavía en Cuidados Intensivos y que en las próximas horas está previsto que todo tenga la normalidad que suelen tener este tipo de pacientes", ha avanzado por la tarde Isabel Rábago en 'Y ahora Sonsoles'. "Está acompañada de las personas de las que tiene que estar acompañada, está estable", ha agregado la colaboradora.