Isabel Rábago protagoniza un tenso enganchón con Ángel Antonio Herrera en 'Espejo Público': "No voy a hablar contigo"

'Espejo Público' continúa siguiendo muy de cerca la gestión que el Gobierno está llevando a cabo ante el reciente brote de hantavirus, tensando aún más la mesa de debate. Y es que, este miércoles la tertulia ha quedado paralizada ante el enganchón que Isabel Rábago ha protagonizado con Ángel Antonio Herrera al opinar sobre los contagios y las medidas de contención de los últimos días.

"Esas pruebas no son como si te haces un test de COVID, tienes que llevarlas a un laboratorio", ha querido apuntar el escritor en mitad de un caldeado debate en el que todos los colaboradores de 'Más Espejo' se encontraban hablando unos por encima de otros al opinar sobre los nuevos positivos de hantavirus. "Vivimos en el tercer mundo", ha comenzado a exclamar Rábago ante cámara.

Isabel Rábago se enzarza con Ángel Antonio Herrera por la gestión del hantavirus: "Hay que dar argumentos, no descalificar"

"Un señor que ha estado en contacto con los infectados se bajó del autobús con el EPI en la mano", ha insistido Isabel Rábago, echando por tierra la gestión de este episodio sanitario y provocando una respuesta casi inmediata de su compañero de mesa. "Está a la caza, desde el principio, de si algo sale mal y no ha salido nada mal", ha denunciado Ángel Antonio Herrera sobre la actitud de la periodista.

Isabel Rábago y Ángel Antonio Herrera en 'Espejo Público

Pero la colaboradora no se ha detenido ahí. "Bueno eso lo dices tú, porque de momento todo aquel que se ha subido en un avión ahora resulta que está infectado, curiosidades de la vida", ha señalado la comunicadora generando aún más alarma y descontrol en la mesa de debate mientras Susanna Griso trataba de apaciguar las aguas. "Lo dice la OMS", le ha contestado el escritor.

"Tenemos una ministra que ha mentido", ha llegado a señalar la periodista mientras el colaborador se plantaba ante su discurso. "Hombre es que algún contagio hay, pero que haya algún contagio no supone nada", ha explicado Herrera mientras Isabel Rábago continuaba haciendo aspavientos desde su silla. "Mira, si no das ningún argumento yo no voy a hablar nada contigo", ha terminado señalando el escritor.

"Te los doy todos pero no quieres escuchar", señalaba Rábago sin ceder en su postura. "Es que lo que hay que hacer es dar argumentos, no tienes que descalificar al otro", ha terminado espetándole el escritor, negándose a continuar con el debate. "Te voy a pedir también permiso para hablar", añadía la periodista justo antes de que Susanna Griso avanzase hacia otros temas para enterrar la tensa escena.