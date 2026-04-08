Isabel Rábago dice 'hasta aquí' en 'Espejo Público' tras lo vivido en directo: "No lo consiento; no estoy acostumbrada a esto"

'Espejo Público' ha asistido a una tensa agarrada entre los periodistas Isabel Rábago y Javier Caraballo. El programa encabezado por Susanna Griso ha abordado la tensión ciudadana en Montefrío (Granada), pueblo convertido en un polvorín después de que un hombre de origen magrebí haya atacado presuntamente a tres personas con un hacha; dos en estado muy grave.

"A mí me gustaría saber en qué condiciones ha entrado esta persona en España, y si tiene algún tipo de antecedente tanto policial como mental. Y, si no lo tuviera, quiero hacer una reflexión: esta persona se puede acoger perfectamente a la regularización a la que se puede acogerse cualquier inmigrante ahora mismo. Si no tiene antecedentes, le regulamos tan normal. Esta es la situación que se está viviendo en España", ha comentado Rábago en primer lugar.

"Lo estás llevando por unos derroteros que no sé si son los adecuados porque, en este caso, parece que es un problema de salud mental que podría ser de un español o de un inmigrante", le ha puntualizado Susanna Griso. Sin embargo, Isabel Rábago ha continuado insistiendo en el aumento de la actividad criminal asociada a la inmigración: "Hay que controlar quién entra en este país y sobre todo hacer un seguimiento".

"Es una burda generalización", le ha rebatido por su parte Rubén Amón. No obstante, quien se ha mostrado más crudo con ella ha sido Javier Caraballo, que no ha tenido remilgos en señalar que su discurso era "racista". "Con todo el respeto me parece una barbaridad lo que estás diciendo. ¿Cuántos musulmanes hay en España? Te lo digo yo: 2,5 millones. Sale un caso de un tipo y la conclusión que sacas es que hay una invasión de musulmanes asesinos en España", ha condenado el periodista andaluz.

"¿Invasión de musulmanes he dicho yo? Tú estás interpretando lo que te da la gana", ha saltado Isabel Rábago, que, en realidad, no había hablado de "invasión" en ningún momento de su intervención. "Eso es racismo", ha reiterado Caraballo. "¿Pero qué estás diciendo? Que no te voy a permitir que me llames racista eh", le ha confrontado seriamente la también abogada.

Isabel Rábago: "No te voy a permitir que me llames racista"

Enfrentamiento entre Javier Caraballo e Isabel Rábago

"Yo estoy diciendo que eso es racismo", ha vuelto a reafirmar él. "No, estás diciendo que yo he afirmado que hay una invasión de musulmanes y eso es racismo. No te permito que me llames racista porque no me da la real gana", ha estallado la tertuliana. "Tú no sacarías la misma conclusión si el señor ese fuera colombiano o nicaragüense", ha opinado Javier. "La misma. Haberme preguntado antes de acusarme de racista. Que no te lo consiento, que no te lo consiento. Ya lo que me faltaba, hombre", ha clamado Rábago, muy enfurecida.

Mientras, Susanna Griso ha tratado de apaciguar los ánimos, pero, aunque se ha cambiado de tercio, Isabel se ha mostrado aislada, seria y callada durante el resto de la tertulia de 'Más Espejo'. Por eso, la presentadora le ha interpelado para interesarse por su estado. "Me parece alucinante que se me llame racista en un medio de comunicación. Me has llamado racista en directo en un medio de comunicación y yo no estoy acostumbrada a esto", ha lamentado la colaboradora, visiblemente molesta.

"Bueno, bueno, bueno, Isabel, que no venimos de la pata del Cid ninguna", le ha contrariado Gema López, copresentadora de 'Espejo Público'. "Yo entro al trapo absolutamente de todo, pero siempre muestro respeto para las personas que piensan diferente a mí. Eso lo llevo por bandera. Jamás he necesitado señalar a nadie para defender lo que yo creo", ha sentenciado Isabel Rábago antes de zanjarse la agria disputa.