Beatriz Archidona se sale de su papel en 'De Viernes': tira de las orejas a Alejandra Rubio y le señala un programa de RTVE

Alejandra Rubio ha aparcado su retirada televisiva esta semana para volver al plató de 'De Viernes' con motivo de la publicación de su primera novela 'Si decido arriesgarme'. Y ante el arsenal de preguntas de Beatriz Archidona y Santi Acosta sobre su salida de 'Vamos a ver' y sus recientes polémicas familiares, la influencer no ha tardado en plantarse recordando el principal motivo de su salida, aunque sí ha aprovechado para aclarar sus tiranteces con el espacio de Patricia Pardo.

"Yo estoy encantada de que me hayáis invitado a hacer promoción de mi libro, y por eso he venido. Está claro que me vais a preguntar por más aspectos de mi vida, pero principalmente estoy haciendo promoción", ha comenzado aclarando la joven nada más tomar asiento en 'De viernes', dejando claro a qué tipo de temas se iba a enfrentar en su regreso televisivo y a cuáles no.

Beatriz Archidona cuestiona la actitud de Alejandra Rubio: "Tampoco somos 'Página Dos', estás en 'De Viernes'"

"He escrito un libro, para mí es algo importante y cuanta más visibilidad tenga, mejor", insistía entonces Alejandra Rubio antes de que Beatriz Archidona la interrumpiese algo preocupada. "Pero vamos a hablar de todo esta noche, tienes claro eso ¿no?", señalaba la presentadora. "Entiendo que el resto de mi vida está ahí, pero mi intención es hablar de mi libro. Estoy súper agradecida, esta ha sido mi casa durante un montón de tiempo, cómo no voy a venir", se ha limitado a recordar la antigua colaboradora de Mediaset.

Alejandra Rubio reaparece tras su parón televisivo y la publicación de su libro, y nos cuenta cómo está viviendo esta etapa de su embarazo.



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Sin embargo, en cuestión de minutos, el foco de la entrevista se desviaba inevitablemente de su publicación a los motivos tras su sonada salida de 'Vamos a ver'. "Yo me he retirado con todas las consecuencias. Ahora mismo mi objetivo es intentar obtener beneficios del libro, que vaya lo mejor posible, es algo en lo que he trabajado mucho y me gustaría que saliese adelante", ha aclarado la influencer sobre el motivo tras el fin de su etapa en televisión.

"Hubo un momento en el que me vi sobrepasada y pensé que era el momento idóneo, simplemente fue eso. Ni reproches a nadie, ni culpas... La última vez que estuve en 'Vamos a ver' intenté explicar que esto es una cosa mía, de cómo me he sentido yo", ha señalado Alejandra Rubio, poniendo el foco en los constantes dardos que recibe de Patricia Pardo y compañía desde que abandonó el programa. "Al final yo no he buscado la protección de nadie, no era mi intención. Simplemente hacía mi trabajo y cuando me habéis tenido que zurrar lo habéis hecho, ahí está la hemeroteca", ha añadido en referencia a uno de los reproches de la presentadora.

Así, ante su madre y el resto de los colaboradores, la joven ha relatado el "infierno" que vivía diariamente en plató. "No se escuchaba lo que yo decía, lo que yo expresaba estaba mal. Me iba a mi casa y pensaba que no me sabía explicar, me veía en una situación de la que no sabía salir. Les ha molestado mucho que diga que yo estaba amargada, pero esto no va de que alguien me amargase", ha insistido.

"Tuve una conversación con Patricia en privado y me dijo que no me veía feliz. Entonces no entiendo la molestia cuando yo reconozco que yo no estaba bien", ha señalado, asegurando no comprender el motivo tras el enfado de la presentadora y gran parte del equipo. Y poco después, cuando la conductora de 'De Viernes' ha querido repasar alguna de las polémicas familiares que rodean a las Campos, la invitada ha terminado plantándose de lleno.

"Perdóname pero es que no vengo a hablar de mi primo", ha advertido Alejandra Rubio negándose a referirse a José María Almoguera o cualquier asunto relacionado con su círculo más cercano. Ha sido entonces cuando Beatriz Archidona ha terminado estallando. "A ver Alejandra esto tampoco es el programa 'Página Dos' de literatura, estás en 'De Viernes'", le reprochaba la presentadora haciendo referencia al mítico formato de La 2 de TVE, visiblemente sorprendida ante su falta de flexibilidad tras aceptar acudir al espacio.

"Perdóname, no vengo a hablar de mi primo, vengo a hablar de mi libro"

Esto pasa cuando le permites a "hijas de" sin oficio ni beneficio, creerse y subirse a las barbas.

¿Por qué han publicado un libro de Alejandra Rubio? ¿Por su gran prosa o por su apellido?#DeViernes pic.twitter.com/4e0kpqwtuN — LikesyEntretenimiento (@entretuslikes) May 22, 2026

"Vengo a hablar de mí y de mi libro, no voy a hablar de él porque no voy a polemizar", ha insistido la joven negándose a seguir las pautas de 'De Viernes'. Y cuando los colaboradores le han preguntado por la continuación de su carrera televisiva tras esta entrevista, la hija de Terelu Campos ha dejado claros cuáles son sus planes. "No me voy a sentar la semana que viene en un plató diariamente. Igual dentro de un mes sí, pero no te lo puedo asegurar", ha advertido.