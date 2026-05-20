Patricia Pardo tira piedras contra sus compañeros de 'Supervivientes' desde la propia Telecinco: "Me indigna"

Patricia Pardo ha vuelto a poner el grito en el cielo este miércoles tras repasar la última entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en la que el reality de Telecinco continuó poniendo al límite a sus concursantes con penitencias cada vez más extremas. Así, la presentadora de 'Vamos a ver' se ha plantado contra los cortes de pelo que han recibido algunas de las concursantes, manifestando su "indignación" ante el sufrimiento que se pudo ver este martes durante la gala.

"Voy a llorar hasta yo", ha advertido con gesto serio la presentadora tras visionar el desesperado llanto de Maica y Claudia, que este martes volvieron a acceder a prescindir de centímetros de pelo a cambio de recompensas en una nueva tanda de La mesa de las tentaciones. Y mientras que la de Murcia puso su límite, entre lágrimas, en 40 centímetros de melena, Claudia Chacón terminó accediendo al final de gala a raparse casi por completo.

Patricia Pardo carga contra 'Supervivientes' e impugna las penitencias de Maica y Claudia: "Por favor, un poco de humanidad"

Así, al igual que el lunes se dirigió a la dirección del reality con una queja similar, Patricia Pardo ha vuelto a ponerse seria este miércoles. "Señores de 'Supervivientes' basta ya con lo del pelo. No es comparable", ha señalado la comunicadora. "Y luego que le cortan por aquí a las chicas, por favor, un poco de humanidad", ha denunciado señalándose por encima de las orejas, haciendo referencia a los drásticos cortes que sufrieron las concursantes.

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

"Yo creo que igual a Claudia no le rapan el pelo. Me parecería injusto porque es la única que no ha recibido visitas de familiares, y por una videollamada con tu novio... Yo creo que todavía se puede pelear de quí al jueves", ha advertido poco después Adriana Dorronsoro, compadeciéndose también de la alta penitencia que la concursante ha acatado. "El estropicio que han hecho con Soto es muy fuerte", comentaba también de fondo Cristina Tárrega.

"Pero él se rapa el pelo y no pasa nada, ya está, no es comparable con lo de Maica y Claudia", han insistido desde el sofá denunciando la situación límite de las concursantes en 'Supervivientes'. "Patricia, de verdad, se puede vivir sin pelo eh", señalaba Luis Pliego, algo escéptico ante la protesta de la presentadora. "Sí, se puede vivir fatal. De una melena preciosa que tenían a que te corten el pelo por aquí... Pero por el amor de Dios, no hay derecho. ¡Me indigna!", ha insistido Patricia Pardo.

"A Claudia le deberían poner extensiones por todo lo que está aportando a 'Supervivientes", ha añadido entonces Dorronsoro con sorna. "Yo no conozco a ningún peluquero que le digas 'oye quiero hacerme un cambio de imagen' y te diga 'ponte unas extensiones, verás que bien te ves'. Siempre es la obsesión con cortar y cortar. El pelo también está bien, parece que no se puede decir que la melena es bonita", ha terminado señalando la conductora del espacio de Telecinco.