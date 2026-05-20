Jesús Cintora se ponía serio este miércoles con Sarah Santaolalla y Joaquín Moeckel cuando ambos protagonizaban un tenso rifirrafe en 'Malas Lenguas'. Todo sucedía en pleno debate sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, y cuando el abogado se atrevía a cuestionar la reacción de Gabriel Rufián.

Tras analizar la imputación al expresidente del Gobierno y el auto del juez Calama, Jesús Cintora ponía el foco en si puede caer el ejecutivo de Sánchez por esto. "Aquí no juzgamos lo que decimos es que es la primera vez que se imputa a un ex presidente del Gobierno y que se condena a un ex fiscal general del Estado y las dos personas cercanas al presidente del Gobierno en la cárcel", exponía Joaquín Moeckel.

Justo después, 'Malas Lenguas' recogía las declaraciones de Gabriel Rufián este miércoles mostrando su malestar por la imputación a Zapatero pero dejando claro que desde ERC no van a apoyar una moción de censura. "El problema de este país es que han imputado antes a Zapatero que a Rajoy con toda la Kitchen, que a Aznar con todo un gobierno corrupto, que a Adolfo Suárez por denuncias de agresión sexual", opinaba Sarah Santaolalla a la pregunta a de Jesús Cintora sobre lo que pensaba.

"Eso no es Estado de derecho, ni es justicia. A mí como ciudadana me indigna que haya una doble vara de medir, que no se tire igual las puertas abajo y que no se investigue", defendía Santaolalla mientras Moeckel se le echaba encima y ambos empezaban a levantar el tono.

"Yo creo que hoy Rufián ha sido uno de los políticos más valientes", aseveraba Sarah Santaolalla antes de que Moeckel la cortara para apostillar que "y más trincón". "¿Trincón de qué? ¿Qué ha trincado?", le replicaba ella. "Tu confort Rufián", espetaba el abogado. "¿Y eso es trincar?", se preguntaba la analista política. "Calma", les pedía Jesús Cintora al ver que la situación se iba de las manos.

Jesús Cintora se planta con Sarah Santaolalla y Joaquín Moeckel: "Aquí no se grita"

Jesús Cintora manda callar a Sarah Santaolalla y Joaquín Moeckel en 'Malas Lenguas'

Pero el ambiente se caldeaba aún más. "Trincar es estar en una posición cómoda y es un trincón", insistía Mockel. "Cómodo estás tú aquí hoy sentado, con la tacita y hablando de los demás", le soltaba Santaolalla mientras él trataba de defender a gritos su postura.

"Permitidme un momento. ¡Calma, calma! esto es 'Malas lenguas', esto no es otra cosa", les pedía Jesús Cintora al ver que ninguno de los dos bajaba la voz ni le dejaba hablar. "Malas lenguas la suya", se quejaba Sarah Santaolalla. "¡Gritos aquí no!", sentenciaba el presentador. "Calma, por favor. Esto de trincón explícalo, Joaquín Moeckel, porque yo lo identifico con robar", añadía el soriano.

"Me refiero a que es un comodón que lo único que hace es arreglar la vida a la gente y no se arregla la suya ni la de su partido", justificaba el abogado. "¿Puedo hablar que me ha interrumpido?", preguntaba entonces Santaolalla. "De uno en uno podéis hablar", le respondía Cintora. "Trincón tú y comodón tú que estás aquí con una tacita como el resto. Pero yo lo que decía es que ha sido uno de los políticos más valientes por la atención a medios porque he visto como diputados del PSOE se negaban a responder a los medios y a otros diputados en entrevistas nefastas condenando ya a Zapatero sin respetar la presunción de inocencia", concluía Santaolalla. "Es la última petición que os hago de que no gritéis, que aquí no se grita", les repetía Cintora.