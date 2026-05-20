Silvia Intxaurrondo se fija en un detalle de la imputación de Zapatero que considera clave y se acuerda de Feijóo en TVE

Silvia Intxaurrondo ha analizado al detalle este miércoles la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el auto de 88 páginas del juez Calama en el que se acusa al ex presidente del Gobierno de supuesto blanqueo de capitales y de ser el cabecilla de una trama de tráfico de influencias.

Para analizar el auto, Silvia Intxaurrondo ha contado con algunos de sus colaboradores habituales y periodistas especializados en tribunales así como expertos como el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático en derecho procesal, Jordi Nieva.

A lo largo del programa, Silvia Intxaurrondo no dudaba en recalcar que "no hay ninguna prueba que vincule a Zapatero con esas gestiones". Y después se fijaba en un detalle sobre el cara a cara que habían vivido en el Congreso, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en el que el presidente del Gobierno le cuestionaba al líder de la oposición por qué había avanzado hace días que Zapatero iba a ser imputado si era un caso que estaba en secreto de sumario.

"Habrán escuchado en la última intervención del presidente del Gobierno en respuesta a Núñez Feijóo cómo le acusaba de que él tenía y sabía esta información de que iban a imputar a Zapatero. No es la primera vez que sucede en sede parlamentaria. Yo recuerdo un caso, desde el atril, en el que Feijóo desliza la idea de que judicialmente va a haber un movimiento, que visto días después, daría a entender que tenía una información bastante certera", exponía la presentadora.

Silvia Intxaurrondo recuerda lo que dijo Núñez Feijóo antes de que estallara el caso de Begoña Gómez

Silvia Intxaurrondo en 'La hora de La 1'

Tras ello, Silvia Intxaurrondo rescataba las imágenes de un mitin el pasado 12 de mayo en el que Feijóo avanzaba que esta semana sería complicada para Zapatero. "Eso fue hace unos días cuando todavía nadie conocía la imputación del expresidente que se produjo ayer", aseveraba la presentadora.

Después, Silvia Intxaurrondo iba más allá en ese sentido sobre lo que podría saber Núñez Feijóo. "He estado chequeando y lo que dijo Feijóo desde el atril del Congreso de los Diputados fue que 'cuando alguien se le ofrece la posibilidad de comparecer con un abogado en unas diligenciase secretas en calidad de qué se le cita díganoslo'. Se refería a Pedro Sánchez pues cuando dijo esto Feijóo solo Begoña Gómez y el juez Peinado sabían que estaba investigando", exponía la vasca.

"Quiero decir, es a esto la pregunta que había deslizado Feijóo sin citar a nadie pero que visto después. Claro, siguiendo la línea de puntos alguien podría pensar que tenía algún tipo de información", sentenciaba al respecto la periodista de TVE.

Otra vez. Silvia Intxaurrondo lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a unir la línea de puntos. pic.twitter.com/90G4smcjhz — Noa Gresiva (@NoaGresiva) May 20, 2026

Más adelante, Silvia Inxtaurrondo no dudaba en acordarse de otro caso como fue la financiación ilegal de Podemos, que se instruyó también en la Audiencia Nacional y que quedó en nada. Y también aprovechaba para hacer una comparación entre el caso en el que se imputa a Zapatero con lo que pasó cuando el senador del PP, Ignacio Cosidó, envió un mensaje asegurando que "controlamos al Supremo por la puerta de atrás" durante el proceso a los líderes independentistas.

"Claro, fueron donde Marchena y le dijeron 'oiga, usted está metido en el ajo' y dijo Marchena 'cómo voy a estar metido en el ajo, las conversaciones de terceros sobre mí no tienen por qué implicarme. Entonces claro, después de que el propio Marchena dijera esto, nos encontramos en un auto con que son las conversaciones de terceros las que apuntan al expresidente del Gobierno", terminaba diciendo poniendo en evidencia así las diferentes varas de medir de la justicia.