Llega a Movistar Plus su nueva serie española con Anna Castillo y Macarena García y de la exguionista de Broncano

Movistar Plus estrena este jueves 21 de mayo 'Se tiene que morir mucha gente', su nueva serie de comedia española y que se trata de uno de los estrenos más potentes de esta semana en streaming. Se trata de la adaptación televisiva de la obra de la cómica y guionista Victoria Martín.

Así, la presentadora de 'Yu, no te pierdas nada' o del podcast 'Estirando el chicle' junto a Carolina Iglesias, y que también ha sido guionista de 'La Resistencia' o colaboradora de 'Al cielo con ella', debutará como directora de la ficción de la plataforma basada en su propia novela.

Victoria Martín dirige dos de los episodios de 'Se tiene que morir mucha gente' junto a Nacho Pardo, mientras que Sandra Romero ('Los años nuevos', 'Por donde pasa el silencio') se encarga de la dirección del resto de episodios. En este sentido cabe decir que la serie consta de un total de seis episodios de 30 minutos de duración.

Esta serie original Movistar Plus está protagonizada por Anna Castillo ('Su majestad'), Macarena García ('La Mesías') y Laura Weissmahr ('Cardo') junto a la joven Sofía Otero ('20.000 especies de abejas'). Alba Galocha ('Justicia artificial'), Óscar de la Fuente ('El Marqués'), Ramón Rados ('Días mejores') y Yunez Chaib ('La Revuelta') completan el reparto.

Asimismo, cabe destacar que 'Se tiene que morir mucha gente' cuenta con la colaboración de Amaral con 'No quiero más canciones tristes'. El grupo zaragozano compone e interpreta su canción principal, un tema creado por el grupo zaragozano exclusivamente para la nueva serie de Movistar Plus y que se estrenará muy pronto en plataformas digitales.

La producción de Movistar Plus basada en el bestseller de Victoria Martín explora temas como la ansiedad, la salud mental, la precariedad laboral y creativa, las relaciones desiguales y las contradicciones del feminismo contemporáneo.

Sinopsis de 'Se tiene que morir mucha gente'

Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr en 'Se tiene que morir mucha gente'

Bárbara, Maca y Elena fueron juntas al colegio y 20 años después siguen siendo amigas, más o menos. Bárbara es una bomba de relojería: vive frustrada por su trabajo y está enganchada a las benzodiacepinas.

Maca, con la que comparte piso, intenta salir adelante como actriz, aunque es camarera. Y Elena está embarazada tras casarse con un señor de 60 años que dirige hoteles. La crisis personal de Bárbara hará que todo explote.