César González Antón, director de 'La Sexta Noticias', ha lanzado una nueva e indirecta crítica contra RTVE a través de sus redes sociales. Y decimos 'nueva' porque se produce pocas semanas después de su dardo velado a 'Malas Lenguas Noche' en La 2. Entonces, sacó la cara por la calidad y la pluralidad de 'La Sexta Xplica' con José Yélamo frente al "show de cartón piedra" del programa de Jesús Cintora.

En este caso, el directivo habla de televisión pública estatal o autonómica, como una queja genérica. Sin embargo, resulta significativo que esta manifestación se registre en mitad de un gran señalamiento a la corporación pública presidida por José Pablo López por cómo está abordando la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Por tanto, se deduce fácilmente que esa publicación de González Antón, que van a leer a continuación, va dirigida fundamentalmente a la cobertura de RTVE, con extensión a TV regionales como Telemadrid: "Tiempos obscenos. Muchos medios trabajan para masajear el hemisferio derecho o el izquierdo. Patología asumida. Se hace más imperdonable cuando es con dinero público (estatal o autonómico). Si no lo denunciamos ahora, cuando vengan los otros a hacer lo mismo tendremos que callar".

Tiempos obscenos. Muchos medios trabajan para masajear el hemisferio derecho o el izquierdo. Patología asumida. Se hace más imperdonable cuando es con dinero público (estatal o autonómico). Si no lo denunciamos ahora, cuando vengan los otros a hacer lo mismo tendremos que callar. — César González Antón (@CESAR_G_ANTON) May 20, 2026

Con ese post, en el que resalta la lapidaria frase "si no lo denunciamos ahora, cuando vengan los otros a hacer lo mismo tendremos que callar", el director de los servicios informativos de La Sexta, que además no salió muy beneficiada en audiencias con su especial sobre el caso Zapatero ('El Objetivo' registró un pobre un 4,7%), podría estar reaccionando a dos momentos clave en La 1 de RTVE que han generado mucho ruido en las últimas horas.

El primero, con Javier Ruiz como protagonista. El presentador de 'Mañaneros 360' ha sido acusado de replicar el argumentario de Moncloa por afirmar, supuestamente, que la investigación sobre el expresidente socialista se sustenta en una querella de la asociación ultraconservadora Manos Limpias. El periodista no dijo exactamente eso, aunque sí puso el foco en esa denuncia y en su falta de rigor y no dio tanto peso a la querella de Anticorrupción.

El segundo, la sonada intervención de Mercedes Milá en su vista a 'La Revuelta' de David Broncano. La catalana defendió a Rodríguez Zapatero asegurando que todo es "un montaje" y que no se cree ni una palabra de lo que se le está imputando a un político "de categoría". "La Justicia en España es un desastre", sentenció sin reparos.

➖“José Luis Rodríguez Zapatero es un tipo de primera categoría. No me creo nada.”



➖“La justicia en España es un desastre.”



Mercedes Milá

Periodista y presentadora

En #LaRevuelta#ZapateroYoSíTeCreo pic.twitter.com/nn9MQJIj17 — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) May 19, 2026

Ejemplos por los que César González Antón, alto cargo de La Sexta, ha protestado que "muchos medios trabajan para masajear el hemisferio derecho o el izquierdo" y que esa práctica es "más imperdonable cuando se hace con dinero público".