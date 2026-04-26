El director de 'La Sexta Noticias' lanza un dardo velado a Jesús Cintora tras el plantón de Ernesto Ekaizer a 'Malas Lenguas'

Este sábado se vivió el primer duelo entre 'La Sexta Xplica' y 'Malas Lenguas Noche', la versión de prime time del programa de Jesús Cintora que ha estrenado La 2 para el prime time de los sábados. Y fue el programa de José Yélamo el que salió victorioso de esta primera batalla.

Así, 'La Sexta Xplica' marcó un 6% de cuota de pantalla y 467.000 televidentes en La Sexta con las entrevistas a El Gran Wyoming, Aimar Bretos y el debate definitivo sobre los impuestos mientras 'Malas lenguas Noche' anotó un buen 4,9% y 379.000 espectadores de media.

Un triunfo de 'La Sexta Xplica' que ha querido celebrar en redes sociales César González Antón, el director de 'La Sexta Noticias'. Eso sí, el directivo ha aprovechado para lanzar un mensaje velado contra la nueva competencia.

"Felicidades team 'La Sexta Xplica'. Por el dato y por hacer un programa plural, digno, con debate, sin show de cartón piedra y con vocación de servicio público. Por todos los años que lleváis y por los muchísimos que os quedan", sentencia González Antón.

Y es que al usar el término "sin show de cartón piedra", César González Antón está haciendo referencia de forma indirecta a lo vivido en el estreno de 'Malas Lenguas Noche' con Ernesto Ekaizer abandonando el plató del programa tras molestarse con Jesús Cintora por no haberle dado paso antes al analizar el juicio de la Operación Kitchen con las declaraciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.