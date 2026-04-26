Así se saldó el duelo de audiencias entre 'Malas Lenguas Noche' con Cintora y 'La Sexta Xplica' con José Yélamo

El estreno de 'Malas Lenguas Noche', con Jesús Cintora al frente, triunfó en audiencias en La 2, alcanzando un destacado 4,9 % de cuota de pantalla y congregando a 371.000 espectadores de media de los 2,7 millones que pasaron por el espacio a lo largo de la noche.

El formato, una extensión de la exitosa versión diaria de 'Malas Lenguas' que surge con la intención de analizar más profundamente lo que importa y afecta con vocación de servicio público y con el objetivo de combatir los bulos en la era de la desinformación, mejoró la audiencia del canal secundario de RTVE en esa misma franja.

Concretamente en 2,4 puntos de share y en casi 170 mil telespectadores, lo cual es una muy buena señal a la espera de ver cómo evoluciona en las próximas semanas y de si logra mantener, mejorar o empeorar ese buen registro de la primera entrega; marcada por el abrupto abandono de Ernesto Ekaizer tras sentirse ninguneado por Cintora.

En ese sentido, y excluyendo los eventos deportivos, 'Malas Lenguas Noche' impulsó a La 2 a su mejor resultado en sábado de lo que llevamos 2026 con un 3,1% de media. Por targets, sobresalió con un 5,4% en los mayores de 45 años y, en cuanto a mercados, las mayores cifras se cosecharon en Euskadi (8%), la Comunidad de Madrid (7,6%) y Cataluña (6,8%).

🌜 Funciona muy bien el salgo a la noche de @la2_tve de #MalasLenguas al firmar un 4.9% de share y 371.000 espectadores de media



🌜 El programa conducido por @JesusCintora alcanza los 2.7 millones de espectadores únicos y +54.6% de plusvalías con La2#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/d8nABlYOAo — Dos30' (@Dos30TV) April 26, 2026

Eso sí, en el duelo de tertulias, 'Malas Lenguas Noche' se quedó por detrás de su competidor más directo, 'La Sexta Xplica'. El veterano programa de actualidad conducido por José Yélamo se impuso al capitaneado por Jesús Cintora en TVE con un 6% de cuota de pantalla y 467.000 televidentes de media. Un 17,5% por encima de La Sexta en el día.

Buenos datos para @laSextaXplica en pleno prime time del sábado



🔴 6% de share, 467.000 espectadores de media y 3.2 millones de espectadores únicos



🟢 +17.5% por encima de @laSextaTV en el día y 31.4% de aportación a la cadena#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/RR2w3WDOAw — Dos30' (@Dos30TV) April 26, 2026

Más allá de este particular duelo, la noche del sábado fue para Antena 3 con el 12,8% y los casi 1,3 millones de espectadores que anotó 'Una fiesta de muerte'. La segunda plaza se la llevó Telecinco con la última semifinal de 'Got Talent', que firmó máximo de edición con un 10%. El ranking lo completaron La 1 de TVE con la película 'La Proposición' (9%) y Cuatro con su clásico blockbuster (6,2%).