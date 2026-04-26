Ernesto Ekaizer abandonó 'Malas Lenguas Noche' prematuramente, señalando a Jesús Cintora en RTVE: "Es por el presentador"

El estreno de 'Malas Lenguas Noche' ha estado marcado por el inesperado abandono de uno de sus colaboradores. El programa de Jesús Cintora se emitirá a partir de ahora también los sábados por la noche en La 2 y contará con la mayoría de sus colaboradores habituales, como Antón Losada, Esther Palomera, Sarah Santaolalla o Ernesto Ekaizer.
Ha sido precisamente este último el que ha protagonizado el momento más polémico del estreno. El periodista ha cargado contra Jesús Cintora al sentirse ninguneado por él, y cuando el programa de RTVE llevaba una hora en emisión ha terminado marchándose del plató, visiblemente enfadado. Pese a que colaborador y presentador siempre han mantenido una buena sintonía, pues llevan trabajando juntos desde 'Las mañanas de Cuatro', este sábado se ha producido un rifirrafe entre ellos.
Todo sucedió cuando la mesa de debate de 'Malas Lenguas Noche' estaba debatiendo sobre el 'Caso Kitchen', del que Ernesto Ekaizer es un experto, puesto que ha escrito tres libros sobre el tema. Por eso, al ver que el presentador no le daba la palabra, el periodista ha acabado por explotar. Haciendo lo mismo que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han hecho en el juicio, el argentino ha espetado: "No me consta, no me acuerdo".
Ernesto Ekaizer abandona 'Malas lenguas' tras sentirse ninguneado por Jesús Cintora
Ante la sorpresa de Jesús Cintora, Ernesto Ekaizer ha explicado el motivo de su actitud: "Es que me has ignorado todo el programa. Yo he escrito tres libros y no me consta. No sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Has actuado como Teresa Palacios", ha dicho visiblemente molesto el colaborador, haciendo alusión a la jueza encargada del 'Caso Kitchen'.
Pero lejos de quedarse ahí, ha optado por abandonar el plató: "Francamente debería irme. Creo que me voy a ir, lo siento mucho". Dicho esto, el periodista se levantaba de su asiento y se marchaba del programa, ante la mirada de estupefacción tanto del presentador como del resto de colaboradores. "No es por vosotros cinco", dejaba claro a sus compañeros de mesa, que no daban crédito, "es por el presentador".
"Gracias Ernesto", se limitaba a decir Jesús Cintora, mientras Ernesto Ekaizer abandonaba el plató. Acto seguido, el conductor de 'Malas lenguas' comentaba, sin salir de su asombro: "Aquí cada uno es libre de hacer lo que considera". Tras esto, continuaba con el debate, dando la palabra a Javier Aroca, otro de los colaboradores habituales del espacio.
