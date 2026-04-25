Avance de 'Una nueva vida', próximo capítulo del domingo 26 de abril: la importante decisión de Ferit sobre Seyran

Antena 3 mantiene su apuesta por la ficción turca y este domingo ofrecerá un nuevo episodio de 'Una nueva vida' a partir de las 22:10 horas. En concreto, la cadena de Atresmedia emitirá el final del capítulo 83 y el comienzo del capítulo 84.

Avance del capítulo de 'Una nueva vida' de este domingo:

Diyar siente cada vez más celos de Seyran, mientras que esta pide ayuda a Halis para quedarse en la mansión, ya que es la única manera de tener cerca a Ferit y retomar su relación.

Abidin tiene nuevos enfrentamientos dentro de la mansión porque sigue sintiendo mucho dolor. Aún así, promete a Suna que nada se va a interponer entre ellos.

Ferit toma una importante decisión acerca de su futuro con Seyran.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Una nueva vida'?

En el capítulo de 'Una nueva vida' de la semana pasada, Suna exigía a su tía que Abidin se convierta en el dueño de la mansión.

Ferit y Seyran tenían un fuerte acercamiento y estaban a punto de besarse, pero ambos se tenían que frenar porque Diyar llegaba a la mansión junto a su familia para cenar con los Korhan.

Seyran se abría con Ferit y confesaba que sigue enamorada. Además, está convencida de que él siente lo mismo, pero no es capaz de reconocerlo y acabar con su relación actual.