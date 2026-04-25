'Una fiesta de muerte': Lista completa con los famosos concursantes del nuevo programa de Antena 3

Antena 3 renueva este sábado su prime time, a la espera de la llegada de 'La Voz Kids' el próximo 9 de mayo, con el estreno del primer especial de 'Una fiesta de muerte', la esperada adaptación del murder mystery que triunfa a nivel internacional y que en España cuenta con Àngel Llàcer como maestro de ceremonias.

'Una fiesta de muerte' es una especie de Cluedo con famosos en el que en cada episodio uno de los invitados será la víctima de un misterioso crimen cometido por un asesino VIP enmascarado. A partir de ese momento, los seis supervivientes competirán por reunir pistas, reconstruir lo ocurrido y desenmascarar al culpable. Solo uno logrará resolver el misterio y proclamarse como el mejor detective de la noche.

Mucha tensión, altas dosis de misterio y diversión asegurada son los elementos principales de este rompedor formato que transforma el Prime Time en una auténtica experiencia de juego. Un auténtico murder mystery trasladado a televisión de forma innovadora y sorprendente, en el que el aclamado presentador Àngel Llàcer ejerce de anfitrión, guiando la investigación para acercar la verdad a los concursantes.

Los episodios de 'Una fiesta de muerte' tienen una duración de 90 minutos y son “autoconclusivos”. Así, cada programa cuenta con su propio enclave y su propia fiesta temática, con un nuevo grupo de invitados famosos y con un asesino VIP enmascarado diferente. El primer especial titulado 'Muerte en el Museo' que estrena Antena 3 este sábado a las 22:00 horas cuenta con Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia como invitados a la fiesta.

Así es 'Una fiesta de muerte'

En 'Una fiesta de muerte', 7 famosos participan en un intrigante juego de asesinatos misteriosos. Los famosos asisten a una fiesta exclusiva, pero al llegar, uno de ellos es asesinado por un enigmático asesino VIP enmascarado. A partir de ese momento, comienza una carrera contrarreloj en la que, haciendo uso de sus virtudes detectivescas, los 6 famosos que han sobrevivido deben descubrir quién es el asesino VIP que se oculta tras la máscara. Primera pista, el asesino enmascarado no es ninguno de los invitados…

Para resolver el misterio, investigan la escena del crimen y compiten en una serie de retos -por equipos, individuales y colectivos- que les aportan pistas sobre la identidad del asesino y ponen a prueba sus capacidades detectivescas. Al final, como en cualquier murder mystery que se precie, se juntan todos para la resolución del crimen y se desvela la identidad del asesino VIP enmascarado durante el vídeo de su detención. Solo hay un vencedor, el que acierte la identidad del asesino o el mejor detective de todos.

Los 7 famosos que participan en el primer especial de 'Una fiesta de muerte'

Marta Sánchez, Cantante y compositora (1966, Madrid)

Ha venido más de 10 millones de copias a nivel mundial. Su palmarés incluye el Premio Nacional de Músicas Actuales (2023), varios Premios Dial (1999, 2003, 2026), dos Premios Ondas (2002, por su éxito ‘Soy yo’, y 2009, por ‘Colgando en tus manos’) y la Antorcha de Plata en el Festival de Viña del Mar.

Bertín Osborne, Cantante y comunicador (1954, Madrid)

En su carrera discográfica acumula más de 20 álbumes de estudio. En el ámbito de la comunicación, ha sido galardonado con el Premio Antena de Oro y el Premio Ondas (2015) al Mejor Presentador por el programa de entrevistas 'En la tuya o en la mía'. En 2025, participó con éxito en la 12ª edición de 'Tu cara me suena'.

Antonio Resines, Actor y expresidente de la Academia de Cine (1954, Torrelavega)

Posee el Premio Goya a Mejor Actor por ‘La buena estrella’ (1997), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2020), tres Fotogramas de Plata y el Premio Ondas por su trayectoria.

Glòria Serra, Periodista y presentadora de televisión (1964, Barcelona)

Ha sido distinguida con la Antena de Oro (2024) por su labor al frente de ‘Equipo de Investigación’, programa que dirige desde hace 15 años. Su trayectoria ha sido reconocida también con un Premio del FesTVal de Vitoria por la innovación y constancia del formato.

Ana Peleteiro, Atleta olímpica de triple salto (1995, Ribeira)

Ostenta la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es doble Campeona de Europa (pista cubierta 2019 y aire libre 2024). Cuenta con más de 10 medallas internacionales y es plusmarquista nacional con un registro de 14,87 metros.

Alberto Chicote, Chef y presentador (1969, Madrid)

Pionero de la cocina fusión en España, ha recibido el Premio Ondas (2013) y múltiples reconocimientos de la Academia de Televisión (Premios Iris) por programas como 'Pesadilla en la cocina'. En el ámbito gastronómico, cuenta con el Premio Nécora y el reconocimiento al Mérito Turístico.

Esperansa Grasia, Creadora de contenido digital y humorista (1998, Valencia)

Ganadora del Premio Ídolo a la Mejor Creadora Creativa (2023) y el Premio TikTok a la Comedia. A fecha de febrero de 2026, cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en sus plataformas sociales. En 2025 se alzó subcampeona de la 12ª edición de 'Tu cara me suena'.