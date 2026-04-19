Antena 3 da un giro a su programación con el estreno de 'Una fiesta de muerte', su propio 'Cluedo' con Ángel Llàcer y estos 7 famosos

Antena 3 ya tiene fecha para el estreno de uno de sus formatos más novedosos para esta temporada. 'Una fiesta de muerte', el programa que recuerda al célebre juego de mesa 'Cluedo' y con espíritu en las novelas de Ágatha Christie llegará la próxima semana con su primer especial.

Así, la versión española de 'A Party to Die For', un intrigante y absorbente juego de asesinatos misteriosos protagonizado por rostros famosos, llegará a Antena 3 el próximo sábado 25 de abril a partir de las 22:00 horas.

'Una fiesta de muerte' tomará así el relevo de 'Atrapa un millón' y servirá de puente hasta el estreno de 'La Voz Kids', que podría llegar la semana siguiente. Con su estreno en sábado, el programa se verá las caras a priori con el cine de La 1, El Blockbuster de Cuatro, la última semifinal de 'Got Talent' en Telecinco y con 'La Sexta Xplica'.

Los 7 primeros participantes del formato conducido por Ángel Llàcer serán los cantantes Marta Sánchez y Bertín Osborne, el actor Antonio Resines, la periodista y presentadora Glòria Serra, la atleta Ana Peleteiro, el chef Alberto Chicote y la creadora de contenido y humorista Esperansa Grasia. "Uno de los siete va a morir”, advierte Llàcer. Y los supervivientes tendrán que descubrir quién es el asesino, que no está entre ellos.

🥂 Siete famosos.

🩸 Una víctima

🔪 Y un asesino.



🔎 ¿Conseguirás dar con el culpable? 📲 https://t.co/rax8l0uovt



💀 #UnaFiestaDeMuerte, el próximo sábado ESTRENO en Antena 3. 📺 pic.twitter.com/BZy1DDsiDi — Antena 3 (@antena3com) April 18, 2026

Así es 'Una fiesta de muerte'

Mecánica de 'Una fiesta de muerte', nuevo game show de Antena 3

'Una fiesta de muerte' recibirá en cada episodio a siete famosos. Cada uno de ellos recibirá una invitación a una fiesta exclusiva, pero, al llegar, uno de ellos será 'asesinado' por un enigmático asesino VIP enmascarado. Desde ese momento del 'asesinato', comienza una carrera contrarreloj en la que los participantes deberán investigar la escena del crimen, competir en retos individuales y colectivos, y descifrar pistas para descubrir quién se oculta tras la máscara del asesino vip. Todo ello con Llàcer ejerciendo de anfitrión, guiando la investigación y aportando las claves necesarias para acercar la verdad a los concursantes.

Primera pista, el asesino enmascarado no es ninguno de los invitados. Para resolver el misterio, los seis supervivientes tienen que inspeccionar minuciosamente la escena del crimen y competir en una serie de retos -por equipos, individuales y colectivos- que les aportarán pistas sobre la identidad del asesino, poniendo así a prueba sus capacidades detectivescas.

Al final, como en cualquier murder mystery que se precie, se juntan todos para la resolución del crimen y se desvela la identidad del asesino VIP enmascarado durante el vídeo de su detención. Solo hay un vencedor: el que acierte la identidad del asesino o el que se convierta en el mejor detective de todos.

Cada episodio (de una duración de 90 minutos) será una historia independiente, con nuevos invitados, escenarios distintos y tramas autoconclusivas. Este formato garantiza dinamismo y variedad, permitiendo que el público se sumerja en un juego diferente en cada entrega. La fórmula combina la emoción de un 'thriller' con la frescura de un concurso televisivo protagonizado por rostros reconocidos por la audiencia como los ya mencionados.