'Sueños de Libertad', avance capítulo del lunes 20 de abril con un regreso inesperado tras la muerte de Pelayo

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con la pista de Marta sobre el paradero de Fina (Alba Brunet) y el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) para evitar que les delate a él y a Beatriz.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta intenta responder a las preguntas de la guardia civil mientras sigue en shock por el asesinato de Pelayo, que ha dejado conmocionados a todos los De La Reina. Cuando Beatriz descubre que Pelayo ha muerto empieza a ponerse nerviosa pues tiene claro que es Álvaro quién está detrás del crimen.

Al día siguiente, Marta recibe el apoyo de su hermano Andrés y de Chloe ante estos duros momentos y más tras quedarse con la duda de lo que Pelayo le quería contar. También Begoña acude a darle el pésame a la que fuera su cuñada. Y Gabriel decide acompañarle provocando que Damián le eche de su casa por todo el daño que les ha hecho en los últimos meses. Y como venganza, Gabriel se niega a declarar luto oficial en la fábrica.

Mientras, en casa de los Salazar la situación entre Pablo y Nieves sigue siendo complicada y la mujer se niega a acompañar a su marido a dar el pésame a los De La Reina. Y tras su decisión de permanecer en casa, Miguel impone unas medidas de convivencia provocando un enfrentamiento con su padre que se niega a cumplir los estrictos horarios que pone para evitar que se encuentren en las comidas.

En la tienda, Carmen les confiesa a las chicas el plantón de Tasio en su comida homenaje. En mitad de la preocupación por su matrimonio, Carmen recibe otro mazazo tras la llamada de su madre contándole que se ha caído y se ha roto la cadera. Después, Damián también confronta a Tasio por su plantón a la comida y su hijo le revela la verdad sobre Paula llevando a que su padre le exija terminar esa relación. Mientras, Claudia propone una inauguración de la casa-cuna tras concluir las obras y Salva y Mabel terminan besándose en la cantina

Doña Clara regresa a Toledo para el funeral de su hijo y se reencuentra con Marta fundiéndose ambas en un sentido abrazo por la triste muerte de Pelayo. Por su parte, Beatriz no duda en enfrentarse a Álvaro por haber matado al marido de Marta poniendo a ambos en riesgo.

Beatriz, Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la preocupación de Carmen aumentaba al ver que Tasio no se presentaba a la comida en su honor después de haberse quedado consolando a Paula. A su vuelta, Carmen se enfrentaba con su marido y no dudaba en recriminarle su falta de compromiso al faltar a una comida tan importante en la que ha puesto tanto de sí.

Beatriz insistía a Gabriel de que tiene que saldar su deuda con ella y que ahora que van a vivir juntos más les vale llevarse bien. Justo entonces, el abogado descubría que su primera mujer tiene un amante generando aún más conflictos entre ellos.

En la cantina, Salva daba el paso y le confesaba abiertamente su amor a Mabel y aunque ella intenta rechazarlo, él no se daba por vencido pues cree que hay algo detrás de su negativa. Después, Mabel le confesaba a Claudia que la chica de la que está enamorado Salva es ella y que ella estaba empezando a sentir algo por él.

En la tienda, Begoña y Valentina compartían una conversación llevando a que la enfermera vea lo buena persona que es la dependienta de la que se ha enamorado Andrés. Y después, Andrés le contaba su relación con Begoña. Digna no se daba por vencida e intentaba que Julia perdone a Damián y vuelva a reconducir su relación con su abuelo. Y en la fábrica, Pablo debía enfrentarse a una situación comprometida para cumplir con una petición de Cloe.

Álvaro confrontaba a Pelayo para tratar de proteger a Beatriz. Pero lo que no esperaba es que el político también le iba a reconocer a él tras haber visto una fotografía en el periódico pues está en busca y captura por el asesinato de una mujer. Ante la amenaza de contarle toda la verdad a Begoña, Álvaro terminaba apuñalándole. Después, Marta se lo encontraba en el suelo y él terminaba muriendo en sus brazos sin poderle contar la verdad sobre Fina.