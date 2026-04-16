'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con la pista de Marta sobre el paradero de Fina (Alba Brunet) y la decisión de Pelayo (Alejandro Albarracín) de contar toda la verdad. Aunque lo que le pasará este viernes supondrá un antes y un después.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', La preocupación de Carmen aumenta al ver que Tasio no se presenta a la comida en su honor después de haberse quedado consolando a Paula. A su vuelta, Carmen se enfrenta con su marido y no duda en recriminarle su falta de compromiso al faltar a una comida tan importante en la que ha puesto tanto de sí.

Beatriz insiste a Gabriel de que tiene que saldar su deuda con ella y que ahora que van a vivir juntos más les vale llevarse bien. Justo entonces, el abogado descubre que su primera mujer tiene un amante generando aún más conflictos entre ellos.

En la cantina, Salva da el paso y le confiesa abiertamente su amor a Mabel y aunque ella intenta rechazarlo, él no se da por vencido pues cree que hay algo detrás de su negativa. Después, Mabel le confiesa a Claudia que la chica de la que está enamorado Salva es ella y que ella está empezando a sentir algo por él.

En la tienda, Begoña y Valentina comparten una conversación llevando a que la enfermera vea lo buena persona que es la dependienta de la que se ha enamorado Andrés. Y después, Andrés le cuenta su relación con Begoña. Digna no se da por vencida e intenta que Julia perdone a Damián y vuelva a reconducir su relación con su abuelo. Y en la fábrica, Pablo debe enfrentarse a una situación comprometida para cumplir con una petición de Cloe.

Pelayo y Álvaro en 'Sueños de libertad'

Álvaro confronta a Pelayo para tratar de proteger a Beatriz. Pero lo que no esperaba es que el político también le iba a reconocer a él tras haber visto una fotografía en el periódico pues está en busca y captura por el asesinato de una mujer. Ante la amenaza de contarle toda la verdad a Begoña, Álvaro termina apuñalándole. Después, Marta se lo encuentra en el suelo y él termina muriendo en sus brazos sin poderle contar la verdad sobre Fina.

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Beatriz le confesaba a Álvaro que Pelayo ha dado con su identidad y compartía con él el plan que tiene para evitar que Begoña descubra toda la verdad. En medio de su preocupación, Begoña sorprendía a Beatriz al proponerla que se quede como niñera interna. Una propuesta que Gabriel se tomaba de la peor forma posible aunque no podía hacer nada para evitarlo.

Mientras, Marta presionaba a Pelayo para que utilice a sus contactos para poder dar con el paradero de Fina. Ante las presiones, Pelayo le pedía consejo a Darío sobre qué hacer y su pareja le animaba a que confiese toda la verdad si no quiere tener problemas en un futuro.

Miguel seguía manteniendo distancias con su padre mientras Nieves y Pablo acordaban guardar las apariencias sobre su matrimonio de cara a la galería para evitar escándalos que puedan terminar afectando a sus hijos. Paralelamente, Miguel seguía acercándose a Claudia compartiendo confidencias y mostrando gran complicidad entre ellos.

Asimismo, Salva trataba de reconducir su relación con Claudia, pero ella le pedía tiempo para poder olvidarse de su desengaño amoroso. Y tras descubrir que Mabel era consciente de los sentimientos que sentía Claudia hacia él se quedaba desconcertado. Por su lado, Álvaro y Gorito se repartían los beneficios de su primer reparto y ambos veían que el negocio está funcionando mejor de lo esperado y acordaban seguir adelante con él pese a lo peligroso que es.

Tasio no asistía a la comida en su honor pues se queda consolando a Paula tras su último desencuentro con su ex novio y sus amigos dejando así plantados a Carmen y su padre. Y finalmente, tras una conversación con Andrés, Pelayo tomaba la decisión de sincerarse con Marta sobre lo que pasó con Fina.