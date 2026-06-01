RTVE cambia su programación: Henar Álvarez deja el plató de 'Al cielo con ella', y Mercedes Milá se cae de la noche del martes

TVE sigue reajustando su programación de los martes. Después de apostar por llevar 'Me meto en un jardín' de Mercedes Milá al late night de La 1 tras 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez debido a su buen arranque en La 2, esta semana la cadena pública ha decidido cambiar de estrategia.

Así, este martes, TVE ha optado por no repetir la entrega de Mercedes Milá entrevistando a Sor Lucía Caram en el late night de La 1, después del mal dato que anotó el formato la semana pasada en su salto a la cadena principal. Y es que la reposición de la entrevista de David Uclés se quedó en un bajo 4,5% después de que en La 2 anotara un 4,6%.

De esta manera, esta semana La 1 ha decidido cambiar el programa de Mercedes Milá por la emisión de un especial de 'Imprescindibles' dedicada a la figura de Rocío Dúrcal bajo el título 'La ranchera inesperada' en lo que supone una nueva oferta para el late night de los martes.

Y es que en las últimas semanas, La 1 ha optado por diferentes estrategias para acompañar a 'Al cielo con ella' en la noche de los martes. Así, ha emitido desde cine español pasando por reposiciones del programa de Henar Álvarez así como programas de La 2 como 'Me meto en un jardín' de Mercedes Milá así como 'Zero dramas' de Loles León.

Así queda la programación de La 1 este martes 2 de junio:

21:45 horas - 'La Revuelta'

23:00 horas - 'Al cielo con ella'

00:40 horas - 'Imprescindibles: Rocío Dúrcal. La ranchera inesperada'

Henar Álvarez sale del plató para entrevistar a Isabel Allende

Por otro lado, 'Al cielo con ella' contará este martes con una nueva entrevista internacional como la de Shakira. Así, por segunda vez en esta temporada, Henar Álvarez dejará el plató de su programa para cruzar el charco para conversar con la escritora Isabel Allende.

Isabel Allende, la escritora más leída en español del mundo, abrirá las puertas de su casa en San Francisco a Henar Álvarez para hablar sobre feminismo, literatura, política, exilio y familia. Con motivo de la publicación de 'La palabra mágica', la autora de 'La casa de los espíritus' comparte los secretos de su proceso creativo y las historias que han marcado su vida en 'Al cielo con ella'. En una charla cargada de reflexiones, la escritora defiende que "la rabia es el combustible de la revolución" y advierte que "la democracia es mucho más frágil de lo que creemos". Junto a Henar Álvarez, la escritora internacional hace un repaso de su vida marcada por la escritura y el compromiso social.

'Al cielo con ella' también contará con Isabel Coixet, una de las directoras más reconocidas y premiadas del cine español. Estrenó hace unos meses 'Tres adioses' y ahora presenta su nueva serie para la televisión francesa Arte, 'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde'. Nos hablará en 'Al cielo con ella' sobre los grandes temas que atraviesan su vida y sus obras.

Además, el actor y dramaturgo Alberto San Juan llega 'Al cielo con ella' para presentar su nueva película, 'La Luz', de Fernando Franco, participada por RTVE. Hablará de cine, teatro, política y uno de los papeles más desafiantes de su trayectoria.

Y para cerrar la noche, Laura del Val pondrá el toque de humor con su mirada irónica y sarcástica sobre la actualidad. Una noche cargada de emociones, reflexiones y, sobre todo, mucho humor.