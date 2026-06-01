Candela Peña traiciona a 'La Revuelta' de Broncano con Marc Giró y cambia RTVE por Atresmedia esta semana

Candela Peña se ha convertido en una de las colaboradoras más queridas de 'La Revuelta' de David Broncano. Sin embargo, esta semana, la actriz cambiará TVE por La Sexta para visitar a Marc Giró en 'Cara al show' en La Sexta.

Cabe recordar que Candela Peña era una de las colaboradores del 'Late Xou' de Marc Giró en La 1. Sin embargo, con su salto a 'La Revuelta' y el cambio de Marc Giró a Atresmedia, la actriz dejó de trabajar con el catalán con el que este martes se reencontrará.

Así, Candela Peña saltará por un día a la competencia para seguir mostrando su su particular sentido del humor y su espontaneidad en su paso por 'Cara al show'. Y es que aunque la actriz acude para promocionar el próximo estreno de la película 'La desconocida' este próximo viernes en Netflix, es de esperar que la intérprete de grandes momentazos con el que fue su jefe.

Y es que si por algo se caracteriza Candela Peña es por no tener pelos en la lengua ni tener reparos en hablar de cualquier tema aunque no esté en escaleta. Pues cada vez que aparece en 'La Revuelta' enloquece al público y al propio Broncano con sus anécdotas y reflexiones que nadie espera.

Además su salto a 'Cara al show' llega después de que Candela Peña ya pasara a ser invitada de 'La Revuelta' la semana pasada después de haber hecho su sección habitual, con lo que tras cumplir con su programa, ahora la actriz se pasará por un día por el espacio del que fue su compañero y jefe en TVE.

Durante la entrevista, Peña enseñará a manejar una pistola, hablará de su inesperada faceta como modelo de portada y desvelará algunas de sus manías y supersticiones más curiosas.

Candela Peña, invitada de 'Cara al show' este martes

Mamen Mendizábal, otra de las invitadas de 'Cara al show'

Pero además de Candela Peña, Marc Giró recibirá este martes en el plató de 'Cara al show' a Mamen Mendizábal. La periodista presentará la recién estrenada cuarta temporada de 'Anatomía de…,' un programa que narra la intrahistoria de los casos más mediáticos y recordados de la sociedad española.

Más allá de su faceta como periodista, Mamen Mendizábal también desvelará su lado más aventurero, una pasión que incluso la ha llevado a estar muy cerca de la muerte.

Para completar la noche, Marc Giró volverá a recibir en el plató a Yolanda Ramos. La actriz y humorista regresa para llevar a cabo su desternillante y surrealista sección.