La despedida anticlímax de 'La Revuelta' con Belén Rueda: plantón a las clásicas tras su 'no' a visitar a Broncano en 8 años

Belén Rueda ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves para presentar su nueva película 'Cada día nace un listo' y no ha evitado confesar a David Broncano el motivo por el que nunca ha visitado el programa en los últimos ocho años. Nada más encontrarse con el presentador, la actriz se ha sincerado sobre la impresión que el espacio de TVE causa desde fuera por su tono y preguntas.

Tras recibirla entre aplausos, el humorista no ha tardado en destacar el hecho de que la intérprete jamás acudió a su espacio de Movistar Plus+ y tampoco había accedido a visitarlo en La 1 hasta ahora. "Vengo muy tranquila, porque os hacéis el programa vosotros solos", ha confesado visiblemente nerviosa al ver que el presentador iba a poner el foco sobre sus "dudas" a la hora de acudir al espacio.

Belén Rueda rememora su etapa en televisión junto a Emilio Aragón y cierra puertas: "No quiero volver"

"Yo siempre le digo a los invitados a los que les da cosa venir que esto al final lo hacemos todos los días, ya estamos acostumbrados", ha insistido David Broncano haciendo que la actriz le cortase de lleno. "Sabes lo que pasa, que es muy divertido verlo pero cuando tú estás aquí y las preguntas te las están haciendo a ti es un poco diferente", ha indicado Belén Rueda dejando entrever que las preguntas clásicas, entre otros tramos del programa, son difíciles de enfrentar.

Belén Rueda viene por primera vez al programa. Ocho años entre La Resistencia y La Revuelta.



Igual la primera dosis de Grison tiene que ser más pequeña #Larevuelta pic.twitter.com/c4SZfwR1SS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 28, 2026

Ha sido entonces cuando el humorista le ha propuesto "facilitarle" la entrevista evitando los temas con los que no se sienta cómoda. "No, porque entonces lo centramos en eso y no", le ha respondido tajante la invitada de este jueves. "Yo he cambiado mucho mi forma de hacer el programa eh", le ha advertido el conductor de 'La Revuelta' tratando de diferenciarse de sus inicios.

"Me refiero, que antes estaba menos pendiente de las necesidades del invitado e iba más a mi rollo pero ahora yo estoy pendiente de lo que sea más cómodo para ti. Por eso te digo, podemos hacerlo como una aventura personalizada...", insistía David Broncano mientras Belén Rueda trataba de desviar el foco para continuar con la entrevista sin ningún tipo de pretensiones. "No, pero a mí me gusta como está, también uno evoluciona... Bueno, seguimos", resolvía.

Justo después, más allá de recordar, entre otras de sus películas más destacadas, el impacto que 'Mar adentro' tuvo en la sociedad al poner el foco en la eutanasia, Belén Rueda ha rememorado sus inicios en televisión, cuando trabaja como azafata y presentaba programas junto a Emilio Aragón. "Yo estuve en Telecinco cuando estaba en su mejor momento, allí arriba", ha subrayado la actriz sobre su tiempo en 'VIP Noche' allá por la década de los 90.

"Yo ya no quiero volver, lo que hacéis vosotros es muy difícil", aclaraba poco después la invitada tras repasar como poco a poco transicionó de sus trabajos de azafata hasta dar el salto a la ficción. "Cuando tienes un personaje tienes tiempo de prepararlo, es un personaje a través del cuál te expresas, pero no eres tú. Aquí sois vosotros", ha insistido la actriz resaltando la faceta, a su juicio negativa, de la exposición en televisión.

Belén Rueda se planta ante las preguntas clásicas en un final "anticlímax" de 'La Revuelta'

Y repitiendo la fórmula que iniciaron con la visita de Mercedes Milá, 'La Revuelta' despedía a la actriz para dar paso a otras secciones para más tarde recibirla de nuevo sobre el escenario entrando de lleno en las preguntas clásicas. "Esto es interesante, porque aunque la película tenga mucho éxito eso no nos repercute a nosotros", ha comenzado aclarando Belén Rueda después de que Broncano introdujese la pregunta sobre su patrimonio recalcando su exitosa carrera en la gran pantalla.

"Dame un dato", le terminaba pidiendo el conductor de 'La Revuelta' mientras la actriz se plantaba con una firme negativa acompañada de una media sonrisa. "¿Has hecho todo este paripé para ahora nada? Un anticlímax", le ha reprochado. "¿Tú sabes lo que me ha costado no hablar de determinadas cosas de mi vida? Te voy a contar eso...", ha resuelto la invitada antes de enfrentarse a la segunda cuestión. "Ha sido un buen mes desde luego, pero no respecto a esto", se ha limitado a señalar la intérprete sin ofrecer ninguna cifra.