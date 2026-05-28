Telecinco da la sorpresa con la emisión de 'Sandokán', la serie del galán turco Can Yaman como protagonista

El pasado mes de enero, Can Yaman utilizaba sus redes sociales para pedir públicamente a Mediaset que emitiera la serie de 'Sandokán', que él mismo protagoniza y que estaba siendo un éxito internacional. Ahora, el grupo ha anunciado que dicha ficción verá la luz en Telecinco en los próximos meses.

Por ahora, Mediaset no especifica cuando llegará 'Sandokán' a su parrilla pero teniendo en cuenta que llega el verano no sería de extrañar que la ficción que protagoniza el popular actor turco vea la luz durante los meses estivales junto a otras ficciones que ya se promocionan como 'Romi' y 'Ella, maldita alma'.

'Sandokán' es una serie italiana producida por Fremantle Lux Vide y Rai Fiction y que consta de seis episodios, y que se trata de la adaptación de la histórica saga escrita por Emilio Salgari.

La ficción ya se emitió en Rai1 a finales de 2025 y también está disponible bajo demanda en plataformas como Disney+, Voyo y Netflix en diferentes territorios a nivel global. Ahora llegará a España de la mano de Mediaset, que entró en la producción de la misma a través de Mediterráneo Mediaset España Group.

El actor turco Can Yaman, reconocido en España gracias a series como 'Dolunay: luna llena' o 'Erkenci kus: pájaro soñador', que se emitieron en Divinity, así como 'Violeta como el mar', que vio la luz en Antena 3, y 'El Turco', que está disponible en Movistar Plus+ encabeza el reparto de la serie dando vida al propio Sandokán.

Junto a él, el elenco se completa con otros actores como la debutanteAlanah Bloor, Ed Westwick ('Gossip Girl', 'The Children of Men'), Alessandro Preziosi ('The Doctors', 'Black Out', 'The Lying Lives of Adults'), John Hannah ('The Last of Us’, 'Four Weddings and a Funeral', 'The Mummy'), Gilberto Gliozzi ('Them', 'I delitti del Barlume'),Mark Grosy ('Zero Zero Zero') y Samuele Segreto ('Stranizza d’amuri', 'The Hour').

Así es 'Sandokán'

La serie se ubica temporalmente en el año 1841. La región de Borneo está bajo la influencia de los británicos, y Sandokán es un pirata que navega por el Mar de China Meridional junto con su fiel amigo Yáñez de Gomera y el resto de su tripulación. Al abordar un carguero perteneciente al sultán de Brunéi, el pirata libera a un misterioso prisionero, quien cree que es el guerrero profetizado que liberará a su pueblo de la opresión.