Hoy el último pelotazo de Movistar Plus+: Una superproducción histórica con seis capítulos que ya es número uno en España

Hace tan solo tres días que se estrenó en Movistar Plus+ y ya se ha convertido en la serie más vista de la plataforma. Hablamos de 'El turco', la primera serie turca grabada en inglés y que cuenta con el actor Can Yaman como gran protagonista.

El estreno de la ficción llega marcado por el escándalo en el que se ha visto envuelto el actor turco después de haber sido detenido en Estambul por supuesta posesión de drogas. No obstante, el intérprete fue puesto en libertad y nada impidió que viajara a España para la promoción de la serie con visita incluida a 'El Hormiguero'.

'El turco' es una superproducción de escala europea que tiende puentes entre culturas y que consta de seis episodios. Está inspirada en una novela que recrea una sangrienta historia real: la del 'Turco de Moena', que sigue viva en una celebración popular italiana que cumple más de 300 años.

Can Yaman (‘Sandokan', 'El laberinto de las mariposas', 'Erkenci Kus: pájaro soñador', 'Dolunay: luna llena', 'Matrimonio por sorpresa', 'Inadina Ask: amor obstinado’) da vida a un soldado en una historia épica de redención, justicia y amor imposible.

Junto a él, completan el reparto de 'El turco', el actor británico Will Kemp ('Cazadores de mentes'), la actriz italiana Greta Ferro ('Weekend') dando vida a Marco, antaño el mejor amigo del protagonista y ahora su enemigo mortal, y la joven que saba a Balaban respectivamente así como el actor sueco Magnus Samuelsson ('Siete reyes deben morir', 'The Witcher', 'The Outpost', 'The Last Kingdom'), como Gunther, un antiguo guerrero que trabaja como herrero en Moena.

Sinopsis de 'El Turco'

Balaban Aga (Can Yaman) es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco (Will Kemp), es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria (Greta Ferro), una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco.

A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama.