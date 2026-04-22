Movistar Plus+ rueda ya 'Celeste 2' con Carmen Machi, anticipa la trama, capítulos y muestra las imágenes

Movistar Plus+ ya ha arrancado el rodaje de la segunda temporada de 'Celeste', uno de sus grandes éxitos de los últimos años. Tras lanzar hace unos días una especie de teaser con Carmen Machi aprovechando el inicio de la campaña de la Renta, ahora la plataforma ha compartido las primeras imágenes de las grabaciones de la nueva tanda de episodios.

La serie, en coproducción con 100 Balas, se consolidó con su primera entrega como una de las propuestas más reconocidas del panorama audiovisual nacional e internacional. Su debut fue respaldado por la crítica y los festivales, obteniendo galardones como el Premio Ondas y el Premio Feroz a la mejor serie de comedia, así como el reconocimiento a mejor serie en la sección Panorama de Series Mania, el premio a mejor comedia en el Italian Global Series Festival y en el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), además de sumar numerosas nominaciones.

Diego San José se mantiene al frente del equipo de guion junto a Oriol Puig, que ya formó parte del equipo de la primera entrega, así como con Fernando Delgado-Hierro, guionista de 'Yakarta' junto al propio San José y Daniel Castro, presente también en los guiones de 'Yakarta' y la primera temporada de 'Celeste'.

'Celeste' también mantiene a los principales miembros del equipo creativo original con Elena Trapé al frente de la dirección de los seis nuevos episodios, de media hora de duración.

Es el momento de aceptar el borrador, ajustar el IRPF y declarar los bizums porque vuelve Sara Santano y esta vez, le ha echado un ojo a un famosísimo futbolista. Arranca el rodaje de la segunda temporada de 'Celeste' con Diego San José y Elena Trapé al frente de nuevo. pic.twitter.com/SzFqpkQuvV — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) April 22, 2026

"Sólo hay una cosa en el mundo que tiene peor fama que los inspectores de Hacienda: las segundas partes. Por eso 'Celeste' se merecía una continuación, porque el único universo con menos carisma que los pasillos de la Agencia Tributaria es el mundo de las secuelas", empieza diciendo Diego San José.

"En esta nueva temporada vamos a cambiar muchos elementos para mantener intacta nuestra intención de radiografiar a España a través de sus funcionarios. Y un país se explica tanto por aquello que aborrece como por aquello que idolatra. Eso nos ha hecho fijarnos en el mundo del fútbol profesional. Porque toda la admiración que le falta a los inspectores de Hacienda es justo lo que le sobra a los futbolistas. Ellos son los verdaderos ídolos de nuestro tiempo. Ellos sí reciben el aplauso apasionado de nuestra sociedad. A un delantero se le perdona todo lo que haga mal de lunes a viernes si los domingos sigue marcando goles. Y eso sólo lo puede cambiar Sara Santano", añade el guionista.

Sinopsis de la segunda temporada de 'Celeste' y primeras imágenes de la serie en Movistar Plus+

En la segunda temporada de 'Celeste', Carmen Machi se vuelve a meter en la piel de la inspectora Sara Santano, que retoma la inspección de un famoso futbolista que en su día consiguió evadir sus responsabilidades con el fisco.