'Sueños de Libertad', avance del capítulo 546 del jueves 23 de abril, con un regreso y toda la verdad sobre Fina

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) y la pista sobre el paradero de Fina (Alba Brunet).

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves le admite a Begoña que todavía sigue queriendo a Pablo y aunque por ahora no tiene muy claro que hacer con respecto a su matrimonio, lo que si tiene claro es que quiere evitar que Miguel se distancie de su padre y cometa los errores que cometió ella con su propia familia y por ello trata de mediar con su hijo para que perdone a su padre.

Por su parte, Mabel recoge sus cosas para marcharse a la habitación de enfrente tras la petición de Claudia y antes de mudarse se abre en canal con Valentina sobre lo cobarde que ha sido con Claudia con respecto a sus sentimientos por Salva dejando claro que nunca quiso hacer daño a su compañera. Paralelamente, Claudia acude al dispensario para buscar algún remedio para su mal de amores y vuelve a encontrar un gran apoyo en Miguel.

Marta se refiere a Álvaro por su nombre y él presa del pánico al creer que puede verse amenazado por el asesinato de Pelayo, le dice a Beatriz de huir rápidamente de Toledo pero ella se niega a marcharse hasta que no consiga sacarle a Gabriel todo el dinero posible. Por otro lado, Gabriel intenta seguir acercando posturas con Begoña pero su rechazo lleva a que los recuerdos con Beatriz empiecen a aflorarle por la cabeza.

Pese a que sigue bastante dolida con su abuelo, Julia empieza a mostrarse abierta a tratar de recuperar la relación con Damián y Begoña no duda en hablar con el que fue su suegro para allanar el terreno de cara a una reconciliación entre abuelo y nieta. Paralelamente, Eduardo le devuelve el gesto a la enfermera y le regala una talla que ha hecho él mismo.

Paula aprovecha la ausencia de Carmen para tratar de seducir a Tasio y apostar por sus sentimientos pero él le frena para evitar males mayores. Finalmente, Darío regresa a Toledo para el funeral de Pelayo y termina confesándole a Marta toda la verdad sobre Fina y las amenazas de su pareja para lograr que se marchara de Toledo provocando que Marta sufra un ataque de ansiedad.

La despedida a Pelayo en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia regresaba a la habitación tras pasar la noche fuera y se enfrentaba con Mabel tras descubrir su relación con Salva y aunque la hija de los Salazar trataba de hacer entender a su compañera lo sucedido, Claudia le solicitaba que por favor se marche a otra habitación porque no quiere seguir durmiendo con ella.

Beatriz utilizaba a Begoña para descubrir detalles sobre la investigación de la muerte de Pelayo y después ponía al corriente a Álvaro sobre lo que sabe la policía. Mientras, Damián hablaba con don Agustín para pedirle retrasar el funeral y hacerlo íntimo como ha pedido doña Clara, que seguía sin levantar cabeza.

Nieves le explicaba a Begoña cómo están las cosas en casa ante el enfrentamiento de Miguel y Pablo y que le ha pedido a su marido que se marche de casa. Tras hablar con Damián, Pablo cambiaba de parecer y aceptaba marcharse temporalmente de su casa para tratar de aliviar la situación de su familia.

Marta se abría con Cloe ante el dolor por la muerte de Pelayo y le confesaba sus sospechas sobre el paradero de Fina. Por su parte, Valentina y Begoña hablaban de la relación de la dependienta y Andrés y la enfermera no dudaba en darle su beneplácito para tratar de dejar atrás la incomodidad que había entre ambas.

Manuela volvía a advertir a Eduardo sobre los riesgos de estrechar lazos con Begoña siendo la mujer de Gabriel. También Paula volvía a acercarse con Tasio aunque justo la llamada de Carmen evitaba que ambos volvieran a besarse. Por su parte, Beatriz le pedía a Álvaro que no vuelva a ponerse en contacto con ella hasta que ella quiera y después intentaba ablandar a Gabriel con sus recuerdos del pasado pero él le frenaba recordando que su mujer ahora es Begoña.