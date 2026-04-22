'Sueños de Libertad', avance del capítulo 546 del jueves 23 de abril, con un regreso y toda la verdad sobre Fina

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) y la pista sobre el paradero de Fina (Alba Brunet).
Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.
En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Nieves le admite a Begoña que todavía sigue queriendo a Pablo y aunque por ahora no tiene muy claro que hacer con respecto a su matrimonio, lo que si tiene claro es que quiere evitar que Miguel se distancie de su padre y cometa los errores que cometió ella con su propia familia y por ello trata de mediar con su hijo para que perdone a su padre.
Por su parte, Mabel recoge sus cosas para marcharse a la habitación de enfrente tras la petición de Claudia y antes de mudarse se abre en canal con Valentina sobre lo cobarde que ha sido con Claudia con respecto a sus sentimientos por Salva dejando claro que nunca quiso hacer daño a su compañera. Paralelamente, Claudia acude al dispensario para buscar algún remedio para su mal de amores y vuelve a encontrar un gran apoyo en Miguel.
Marta se refiere a Álvaro por su nombre y él presa del pánico al creer que puede verse amenazado por el asesinato de Pelayo, le dice a Beatriz de huir rápidamente de Toledo pero ella se niega a marcharse hasta que no consiga sacarle a Gabriel todo el dinero posible. Por otro lado, Gabriel intenta seguir acercando posturas con Begoña pero su rechazo lleva a que los recuerdos con Beatriz empiecen a aflorarle por la cabeza.
Pese a que sigue bastante dolida con su abuelo, Julia empieza a mostrarse abierta a tratar de recuperar la relación con Damián y Begoña no duda en hablar con el que fue su suegro para allanar el terreno de cara a una reconciliación entre abuelo y nieta. Paralelamente, Eduardo le devuelve el gesto a la enfermera y le regala una talla que ha hecho él mismo.
Paula aprovecha la ausencia de Carmen para tratar de seducir a Tasio y apostar por sus sentimientos pero él le frena para evitar males mayores. Finalmente, Darío regresa a Toledo para el funeral de Pelayo y termina confesándole a Marta toda la verdad sobre Fina y las amenazas de su pareja para lograr que se marchara de Toledo provocando que Marta sufra un ataque de ansiedad.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?
En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia regresaba a la habitación tras pasar la noche fuera y se enfrentaba con Mabel tras descubrir su relación con Salva y aunque la hija de los Salazar trataba de hacer entender a su compañera lo sucedido, Claudia le solicitaba que por favor se marche a otra habitación porque no quiere seguir durmiendo con ella.
Beatriz utilizaba a Begoña para descubrir detalles sobre la investigación de la muerte de Pelayo y después ponía al corriente a Álvaro sobre lo que sabe la policía. Mientras, Damián hablaba con don Agustín para pedirle retrasar el funeral y hacerlo íntimo como ha pedido doña Clara, que seguía sin levantar cabeza.
Nieves le explicaba a Begoña cómo están las cosas en casa ante el enfrentamiento de Miguel y Pablo y que le ha pedido a su marido que se marche de casa. Tras hablar con Damián, Pablo cambiaba de parecer y aceptaba marcharse temporalmente de su casa para tratar de aliviar la situación de su familia.
Marta se abría con Cloe ante el dolor por la muerte de Pelayo y le confesaba sus sospechas sobre el paradero de Fina. Por su parte, Valentina y Begoña hablaban de la relación de la dependienta y Andrés y la enfermera no dudaba en darle su beneplácito para tratar de dejar atrás la incomodidad que había entre ambas.
Manuela volvía a advertir a Eduardo sobre los riesgos de estrechar lazos con Begoña siendo la mujer de Gabriel. También Paula volvía a acercarse con Tasio aunque justo la llamada de Carmen evitaba que ambos volvieran a besarse. Por su parte, Beatriz le pedía a Álvaro que no vuelva a ponerse en contacto con ella hasta que ella quiera y después intentaba ablandar a Gabriel con sus recuerdos del pasado pero él le frenaba recordando que su mujer ahora es Begoña.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.