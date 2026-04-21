'Sueños de Libertad', avance del miércoles 22 de abril: Un abandono y la investigación de la muerte de Pelayo

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) y la pista sobre el paradero de Fina (Alba Brunet).
Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.
En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia regresa a la habitación tras pasar la noche fuera y se enfrenta con Mabel tras descubrir su relación con Salva y aunque la hija de los Salazar trata de hacer entender a su compañera lo sucedido, Claudia le solicita que por favor se marche a otra habitación porque no quiere seguir durmiendo con ella.
Beatriz no duda en utilizar a Begoña para descubrir detalles sobre la investigación de la muerte de Pelayo y después pone al corriente a Álvaro sobre lo que sabe la policía. Mientras, Damián habla con don Agustín para pedirle retrasar el funeral y hacerlo íntimo como ha pedido doña Clara, que sigue sin levantar cabeza.
Nieves le explica a Begoña cómo están las cosas en casa ante el enfrentamiento de Miguel y Pablo y que le ha pedido a su marido que se marche de casa. Tras hablar con Damián, Pablo cambia de parecer y acepta marcharse temporalmente de su casa para tratar de aliviar la situación de su familia.
Marta se abre con Cloe ante el dolor por la muerte de Pelayo y le confiesa sus sospechas sobre el paradero de Fina. Por su parte, Valentina y Begoña hablan de la relación de la dependienta y Andrés y la enfermera no duda en darle su beneplácito para tratar de dejar atrás la incomodidad que había entre ambas.
Manuela vuelve a advertir a Eduardo sobre los riesgos de estrechar lazos con Begoña siendo la mujer de Gabriel. También Paula vuelve a acercarse con Tasio aunque justo la llamada de Carmen evita que ambos vuelvan a besarse. Por su parte, Beatriz le pide a Álvaro que no vuelva a ponerse en contacto con ella hasta que ella quiera y después intenta ablandar a Gabriel con sus recuerdos del pasado pero él le frena recordando que su mujer ahora es Begoña.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?
En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta no paraba de darle vueltas a lo que le quería contar Pelayo sobre Fina antes de morir en sus brazos y se refugiaba en Andrés después de sus sospechas sobre que su amada pudiera estar en México. Por su lado, doña Clara se negaba a enterrar a Pelayo hasta que Darío no esté presente.
Carmen anunciaba su marcha temporal a su pueblo para poder cuidar de su madre tras su caída. Y Claudia, al verse desbordada entre la tienda y los preparativos de la inauguración de la casa-cuna dejaba en manos de Begoña y Valentina la decoración del evento. Algo que era incómodo para ellas y más cuando Andrés aparecía y se mostraba muy cariñoso con la dependienta.
Miguel insistía en reorganizar los horarios y el uso de la casa para evitar encontrarse con su padre y Nieves trataba de convencer a su hijo de que eso no tiene ningún sentido. Y aunque prometía ser flexible se negaba a seguir compartiendo espacio con su padre y ambos terminaban discutiendo al proponer la división de la casa. Mientras, Mabel y Salva seguían mostrándose cada vez más cómplices y Claudia les pillaba juntos marchándose al sentirse traicionada.
Gabriel seguía presionando a Beatriz para conocer la identidad de su amante y ella le respondía con evasivas y mentiras para evitar que descubra que se trata de Álvaro. Y precisamente Álvaro empezaba a preocuparse al saber que Gabriel sabe que su mujer está con alguien y para evitar sospechas Beatriz le contaba que su amante le ha robado y le ha echado de su habitación. Por su parte, Tasio intentaba acercarse a Carmen antes de marcharse pero ella le echaba en cara sus feos y que ya no la quiere.
Julia acudía a la casa grande para darle el pésame a Marta y tenía un pequeño acercamiento con su abuelo Damián mientras Begoña tenía un detalle con Eduardo por todo lo que le ha ayudado con los viajes a Pelahustán. Y finalmente tras las discusiones con Miguel, Nieves le pedía a Pablo que abandone la casa familiar al menos unos días pero él se negaba y Salazar dejaba caer que quizás tiene que ser su hijo el que se vaya.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.