'Sueños de Libertad', avance del miércoles 22 de abril: Un abandono y la investigación de la muerte de Pelayo

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) y la pista sobre el paradero de Fina (Alba Brunet).

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Claudia regresa a la habitación tras pasar la noche fuera y se enfrenta con Mabel tras descubrir su relación con Salva y aunque la hija de los Salazar trata de hacer entender a su compañera lo sucedido, Claudia le solicita que por favor se marche a otra habitación porque no quiere seguir durmiendo con ella.

Beatriz no duda en utilizar a Begoña para descubrir detalles sobre la investigación de la muerte de Pelayo y después pone al corriente a Álvaro sobre lo que sabe la policía. Mientras, Damián habla con don Agustín para pedirle retrasar el funeral y hacerlo íntimo como ha pedido doña Clara, que sigue sin levantar cabeza.

Nieves le explica a Begoña cómo están las cosas en casa ante el enfrentamiento de Miguel y Pablo y que le ha pedido a su marido que se marche de casa. Tras hablar con Damián, Pablo cambia de parecer y acepta marcharse temporalmente de su casa para tratar de aliviar la situación de su familia.

Marta se abre con Cloe ante el dolor por la muerte de Pelayo y le confiesa sus sospechas sobre el paradero de Fina. Por su parte, Valentina y Begoña hablan de la relación de la dependienta y Andrés y la enfermera no duda en darle su beneplácito para tratar de dejar atrás la incomodidad que había entre ambas.

Manuela vuelve a advertir a Eduardo sobre los riesgos de estrechar lazos con Begoña siendo la mujer de Gabriel. También Paula vuelve a acercarse con Tasio aunque justo la llamada de Carmen evita que ambos vuelvan a besarse. Por su parte, Beatriz le pide a Álvaro que no vuelva a ponerse en contacto con ella hasta que ella quiera y después intenta ablandar a Gabriel con sus recuerdos del pasado pero él le frena recordando que su mujer ahora es Begoña.

Beatriz y Álvaro en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta no paraba de darle vueltas a lo que le quería contar Pelayo sobre Fina antes de morir en sus brazos y se refugiaba en Andrés después de sus sospechas sobre que su amada pudiera estar en México. Por su lado, doña Clara se negaba a enterrar a Pelayo hasta que Darío no esté presente.

Carmen anunciaba su marcha temporal a su pueblo para poder cuidar de su madre tras su caída. Y Claudia, al verse desbordada entre la tienda y los preparativos de la inauguración de la casa-cuna dejaba en manos de Begoña y Valentina la decoración del evento. Algo que era incómodo para ellas y más cuando Andrés aparecía y se mostraba muy cariñoso con la dependienta.

Miguel insistía en reorganizar los horarios y el uso de la casa para evitar encontrarse con su padre y Nieves trataba de convencer a su hijo de que eso no tiene ningún sentido. Y aunque prometía ser flexible se negaba a seguir compartiendo espacio con su padre y ambos terminaban discutiendo al proponer la división de la casa. Mientras, Mabel y Salva seguían mostrándose cada vez más cómplices y Claudia les pillaba juntos marchándose al sentirse traicionada.

Gabriel seguía presionando a Beatriz para conocer la identidad de su amante y ella le respondía con evasivas y mentiras para evitar que descubra que se trata de Álvaro. Y precisamente Álvaro empezaba a preocuparse al saber que Gabriel sabe que su mujer está con alguien y para evitar sospechas Beatriz le contaba que su amante le ha robado y le ha echado de su habitación. Por su parte, Tasio intentaba acercarse a Carmen antes de marcharse pero ella le echaba en cara sus feos y que ya no la quiere.

Julia acudía a la casa grande para darle el pésame a Marta y tenía un pequeño acercamiento con su abuelo Damián mientras Begoña tenía un detalle con Eduardo por todo lo que le ha ayudado con los viajes a Pelahustán. Y finalmente tras las discusiones con Miguel, Nieves le pedía a Pablo que abandone la casa familiar al menos unos días pero él se negaba y Salazar dejaba caer que quizás tiene que ser su hijo el que se vaya.