'Sueños de Libertad', avance del martes 21 de abril: Una marcha y las consecuencias de la muerte de Pelayo

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con la pista de Marta sobre el paradero de Fina (Alba Brunet) y el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) para evitar que les delate a él y a Beatriz.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta no para de darle vueltas a lo que le quería contar Pelayo sobre Fina antes de morir en sus brazos y no duda en refugiarse en Andrés después de sus sospechas sobre que su amada pudiera estar en México. Por su lado, doña Clara se niega a enterrar a Pelayo hasta que Darío no esté presente.

Carmen anuncia su marcha temporal a su pueblo para poder cuidar de su madre tras su caída. Y Claudia, al verse desbordada entre la tienda y los preparativos de la inauguración de la casa-cuna no duda en dejar en manos de Begoña y Valentina la decoración del evento. Algo que hace que sea incómodo para ellas y más cuando Andrés aparece y se muestra muy cariñoso con la dependienta.

Miguel insiste en reorganizar los horarios y el uso de la casa para evitar encontrarse con su padre y Nieves trata de convencer a su hijo de que eso no tiene ningún sentido. Y aunque promete ser flexible se niega a seguir compartiendo espacio con su padre y ambos terminan discutiendo al proponer la división de la casa. Mientras, Mabel y Salva siguen mostrándose cada vez más cómplices y Claudia les pilla juntos marchándose al sentirse traicionada.

Gabriel sigue presionando a Beatriz para conocer la identidad de su amante y ella no duda en responder con evasivas y mentiras para evitar que descubra que se trata de Álvaro. Y precisamente Álvaro empieza a preocuparse al saber que Gabriel sabe que su mujer está con alguien y para evitar sospechas Beatriz le cuenta que su amante le ha robado y le ha echado de su mansión. Por su parte, Tasio intenta acercarse a Carmen antes de marcharse pero ella le echa en cara sus feos y que ya no la quiere.

Julia acude a la casa grande para darle el pésame a Marta y tiene un pequeño acercamiento con su abuelo Damián mientras Begoña no duda en tener un detalle con Eduardo por todo lo que le ha ayudado con los viajes a Pelahustán. Y finalmente tras las discusiones con Miguel, Nieves le pide a Pablo que abandone la casa familiar al menos unos días pero él se niega y Salazar deja caer que quizás tiene que ser su hijo el que se vaya.

Carmen, Tasio y Paula en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Marta intentaba responder a las preguntas de la guardia civil mientras seguía en shock por el asesinato de Pelayo, que dejaba conmocionados a todos los De La Reina. Cuando Beatriz descubría que Pelayo ha muerto empezaba a ponerse nerviosa pues tiene claro que es Álvaro quién está detrás del crimen.

Al día siguiente, Marta recibía el apoyo de su hermano Andrés y de Cloe ante estos duros momentos y más tras quedarse con la duda de lo que Pelayo le quería contar. También Begoña acudía a darle el pésame a la que fuera su cuñada. Y Gabriel decidía acompañarle provocando que Damián le echara de su casa por todo el daño que les ha hecho en los últimos meses. Y como venganza, Gabriel se negaba a declarar luto oficial en la fábrica.

Mientras, en casa de los Salazar la situación entre Pablo y Nieves sigue siendo complicada y la mujer se negaba a acompañar a su marido a dar el pésame a los De La Reina. Y tras su decisión de permanecer en casa, Miguel imponía unas medidas de convivencia provocando un enfrentamiento con su padre pues se negaba a cumplir los estrictos horarios que pone para evitar que se encuentren en las comidas.

En la tienda, Carmen les confesaba a las chicas el plantón de Tasio en su comida homenaje. En mitad de la preocupación por su matrimonio, Carmen recibía otro mazazo tras la llamada de su madre contándole que se ha caído y se ha roto la cadera. Después, Damián también confrontaba a Tasio por su plantón a la comida y su hijo le revelaba la verdad sobre Paula llevando a que su padre le exija terminar esa relación. Mientras, Claudia proponía una inauguración de la casa-cuna tras concluir las obras y Salva y Mabel terminaban besándose en la cantina

Doña Clara regresaba a Toledo para el funeral de su hijo y se reencontraba con Marta fundiéndose ambas en un sentido abrazo por la triste muerte de Pelayo. Por su parte, Beatriz no dudaba en enfrentarse a Álvaro por haber matado al marido de Marta poniendo a ambos en riesgo.