Adiós a 'Sueños de Libertad': Así ha sido la muerte de un personaje principal, asesinado ante la verdad en Antena 3

'Sueños de libertad' vive un momento trepidante en las sobremesas de Antena 3 con muchas idas y venidas de personajes. Este viernes, la ficción líder de la televisión ha vivido una nueva muerte con el asesinato de uno de sus personajes principales.

Después de su regreso hace unos episodios, Pelayo Olivares, el personaje interpretado por Alejandro Albarracín, dice adiós definitivamente a la serie después de lo sucedido en el capítulo 542 que Antena 3 ha emitido este viernes calentando además el que sin duda es el regreso más esperado por los fans de la serie: el de Fina (Alba Brunet).

En los últimos capítulos hemos visto como Pelayo estrechaba el cerco sobre Beatriz tras reconocerla cuando Begoña se la presentó como Antonia. El marido de Marta estaba convencido de que se había cruzado con esa mujer en la embajada de España en México.

En el capítulo del lunes, Beatriz se citaba con Pelayo para pedirle que por favor no le contara nada a Begoña sobre su estancia en México y no dudaba en utilizar sus armas para engañarle y ablandarle el corazón con sus mentiras sobre su pasado. Pero Pelayo no se daba por vencido y decidía investigar a la mujer y terminaba descubriendo que ha engañado a todos sobre su verdadera identidad.

Fue en el capítulo del miércoles cuando Pelayo encaraba a Beatriz por haberles engañado al hacer creer a Begoña y Gabriel que se llama de otra manera pues su verdadero nombre es Beatriz y no Antonia. Al verse contra las cuerdas, ella le pedía que le dejara que fuera ella quien le explicara toda la situación a Begoña.

Álvaro acaba con Pelayo para evitar que les delate

Pelayo (Alejandro Albarracín) muere en los brazos de Marta en 'Sueños de libertad'

Y todo ha dado un vuelco en el capítulo de este viernes. Después de que Beatriz le contara a Álvaro que Pelayo ha descubierto su verdadera identidad, el hombre decide actuar para amenazarle y proteger a su amada.

Así, cuando Pelayo se disponía a hablar con Marta y revelarle toda la verdad sobre el paradero de Fina y cómo fue él quién amenazó a la dependienta para que se marchara de Toledo a cambio de no delatarla por la muerte de Santiago, Álvaro se encara con él en los Jardines de la Condesa.

"Sé de usted por una amiga, Beatriz Lejena. Ya me ha comentado que se ha enterado de algunas cosas de su vida y por eso la está presionando para que haga ciertas cosas que no le apetece mucho hacer", le soltaba Álvaro. "Yo solo le he pedido que diga la verdad, creo que es lo más adecuado", replicaba Pelayo.

"Lo más adecuado es que usted no se meta donde no le llaman, que se olvide de mi amiga y de lo que cree que sabe de ella", le seguía advirtiendo Álvaro. "Si Beatriz ha recurrido a un tipo como usted para asegurarse mi silencio es que no es trigo limpio y ahora más que nunca Begoña debe saber quién está acudiendo a su hijo", recalcaba el marido de Marta.

Y justo entonces, Pelayo reconocía a Álvaro al recordar la fotografía del periódico que informaba de que ese hombre estaba en busca y captura por el asesinato de doña Úrsula de la Vega en México. Y aunque Pelayo le decía que le prometía que se va a olvidar tanto de él como de Beatriz y le daba su palabra de honor de que no les iba a denunciar, Álvaro terminaba apuñalándole.

Finalmente, Marta se encontraba a un hombre robando a Pelayo mientras su marido estaba tirado en el suelo ensangrentado. "¡Ayuda por favor! ¡Socorro!", gritaba la De La Reina mientras Pelayo trataba de despedirse de ella. "Marta, lo siento. Tienes que perdonarme porque no te he dejado ser feliz, hice algo horrible", trataba de decirle él justo cuando terminaba muriendo en brazos de su mujer.