Este viernes, 'Tu cara me suena 13' enfrentará una octava gala distinta a la de anteriores ediciones por la sonada baja de uno de los miembros del jurado más representativos del programa. Lolita Flores dejará su silla en el concurso en una de las semanas más decisivas del formato, pues pasado el ecuador de la edición, la tarea del jurado se vuelve cada vez más difícil a medida que el ranking general va marcando qué nombres llegarán a la gran final.

Al inicio de la octava gala, que ya se encuentra disponible en Atresplayer antes de su estreno en abierto este viernes, Manel Fuentes arranca destacando la silla vacía entre Florentino Fernández y Chenoa, que habitualmente está ocupada por la actriz y cantante. "A Lolita le mandamos un beso, que hoy no va a estar con nosotros. Te queremos aquí pronto", señala el presentador entre aplausos.

Lolita causa baja en la octava gala de 'Tu cara me suena 13' y Pastora Soler toma su relevo

"Le mandas un beso como si se estuviese muriendo, ¡que está en Hollywood!", le reprocha rápidamente Àngel Llàcer bromeando, dando a entender que la baja puntual de su compañera en 'Tu cara me suena 13' puede deberse a un conflicto en el calendario de grabación del concurso con el tour promocional que Lolita Flores ha iniciado recientemente ante el estreno de su nueva película 'Mallorca Confidencial', que supone su regreso a la gran pantalla tras más de dos décadas.

Sin embargo, tal y como Manel Fuentes revela poco después, la silla de la histórica jurado del programa no quedará vacía este viernes. "Nosotros, que tenemos que tener un jurado de cuatro personas, tenemos hoy a una delicia. En Estados Unidos decían que la voz era Frank Sinatra. Yo os digo que La Voz aquí es ella. La he llamado y le he dicho: 'Quédate conmigo'. Señoras y señores, Pastora Soler. ¡Qué ilusión!", anuncia el presentador recibiendo a la vieja amiga del formato y sustituta de Lolita por esta semana.

"Qué ilusión para mí! Estoy felicísima. ¿Yo de verdad me voy a sentar ahí con estos tres fenómenos? He venido a pasármelo muy bien, que siempre lo veo en casa. Poder verlo aquí en primera fila es un regalazo", señala la cantante reencontrándose con los miembros del jurado y el presentador, mostrándose más que entusiasmada por formar parte de un programa en el que ha acudido como invitada hasta en tres ocasiones, por lo que conoce bien sus entresijos.