Quiénes son los 4 invitados que van a 'El Hormiguero' hoy, y toda esta semana del 1 al 4 de junio, en Antena 3

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 1 al jueves 4 de junio a partir de las 21:50 horas. Y tras otra semana de competencia esta temporada con David Broncano, el talk show de Antena 3 vuelve a sacar la artillería pesada.

Después de una semana en la que el presentador recibió una vez más a Mónica Naranjo, se reencontró con Lolita Flores, puso a vibrar al público del plató con la nueva música de Melody y cerró la semana por todo lo alto con la visita de Lydia Bosch y Julio Peña, Pablo Motos se prepara para recibir a esta tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Marta Sánchez, que regresará al espacio de Antena 3 para presentar su nuevo single y la gira de conciertos por el 40 aniversario de su carrera. El martes queda reservado para Rossy de Palma, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar su nueva película 'Día de caza'.

El miércoles llega el turno de Enrique Riquelme, empresario y candidato a la presidencia del Real Madrid que visitará por primera vez el programa de las hormigas para presentar su propuesta. Y el jueves, Raphael será el encargado de cerrar la semana de entrevistas para desvelar todos los preparativos de su nueva gira de conciertos.

Lunes 1 - Marta Sánchez

El lunes, Marta Sánchez será la encargada de dar el pistoletazo de salida a la semana de entrevistas de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo sencillo. Se trata de su último lanzamiento, que se produce en mitad de su gira de conciertos para celebrar sus cuatro décadas de carrera.

Martes 2 - Rossy de Palma

El martes, Rossy de Palma se reencontrará con Pablo Motos para desvelar algunos de sus próximos proyectos y presentar su nueva película 'Día de Caza', un remake de la popular película 'Caza', de Carlos Saura.

Miércoles 3 - Enrique Riquelme

El miércoles, 'El Hormiguero' recibirá por primera vez al candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme. El empresario visitará el espacio de Antena 3 para presentar a los espectadores su propuesta para el club de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo 7 de junio.

Jueves 14 - Raphael

Y el jueves, Raphael será el encargado de cerrar la semana por todo lo alto presentando su 'Rapahelísimo toyr 2026', su nueva gira de conciertos que se encuentra preparando, con la que recorrerá España durante este año. Se trata de su primera aparición en televisión tras el revés de salud que sufrió a finales de 2024 y que le obligó a iniciar una pausa profesional.