'El Hormiguero' varía su escaleta habitual en Antena 3 y relega la entrevista de Melody para hablar del PSOE

La audiencia que sintonizara este miércoles 'El Hormiguero' para ver su entrevista a Melody se habrá quedado sorprendido al ver cómo el programa de Pablo Motos cambiaba de estrategia. Así, el espacio decidía retrasar su entrevista de Melody para ofrecer un análisis especial sobre la última hora en torno al PSOE.

Así, pese a que los miércoles no hay tertulia de actualidad, 'El Hormiguero' no dejaba escapar la ocasión para llevar a Cristina Pardo a hablar de la última hora en torno al caso de Leire Díez después de que la UCO haya acudido este miércoles a la sede del PSOE en la Calle Ferraz con un requerimiento de información.

Tras hacer el baile inicial del formato, Pablo Motos advertía a los espectadores del cambio en la escaleta prevista y daba la bienvenida a la presentadora de 'Más vale tarde' para hablar con ella de la actualidad política del día. "Cris te he hecho venir porque es que está, cuando uno piensa que las cosas no pueden ir peor", le decía el presentador a su compañera.

"Se acaba de ir la UCO. Han estado desde las 8:30 de la mañana hasta ahora", informaba Cristina Pardo nada más saludar a Pablo Motos y visitar el programa un día poco habitual pues cabe recordar que ella participa en la tertulia de actualidad de los jueves junto a Nuria Roca, Juan del Val y Tamara Falcó.

"Han entrado para recabar información porque presuntamente Santos Cerdán y la fontanera del PSOE Leire Díez podrían haber tenido comportamientos mafiosos", apuntaba Pablo Motos. "Lo que se está investigando es si en la sede del partido se ideó una trama par obstaculizar todas las investigaciones judiciales que había contra el PSOE o el Gobierno", apostillaba por su parte Cristina Pardo.

.@cristina_pardo analiza la última hora de la entrada de la UCO en la sede del PSOE #MelodyEH pic.twitter.com/dfwDAbo2PY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 27, 2026

Tras casi quince minutos de análisis con su compañera, Pablo Motos daba las gracias a Cristina Pardo y recibía finalmente a Melody a las 22:11 horas retrasando así la entrevista a la cantante en casi 20 minutos con respecto a lo que suele ser habitual.