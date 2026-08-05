Juan del Val interrumpe sus vacaciones con un inaudito alegato sobre Pedro Sánchez que nadie vio venir: "Es una catetada"

Juan del Val ha sorprendido este miércoles al interrumpir su retahíla de imágenes en redes sociales descansando, en la plata y disfrutando de sus vacaciones de verano alejado de 'El Hormiguero' para lanzar un contundente comunicado. El escritor se ha dirigido a sus seguidores en un nuevo vídeo que tiene como principal protagonista a Pedro Sánchez.

"Estoy de vacaciones, pero no me resisto a hacer este vídeo para comentar algo que a mí, personalmente, me indigna muchísimo", ha comenzado explicando el colaborador de Pablo Motos antes de condenar un fenómeno que ha presenciado en varias ocasiones durante sus meses de vacaciones. "Se trata de ese cántico que se está repitiendo mucho últimamente de 'Pedro Sánchez, hijo de puta", ha señalado.

Juan del Val se revuelve contra los cánticos de 'Pedro Sánchez, hijo de puta': "Es una falta de respeto inasumible"

Así, Juan del Val no ha dudado en trasladar su enérgico rechazo a este tipo de cánticos. "¿No nos damos cuenta de lo enormemente dañino que es este comentario para la convivencia entre todos? A parte de ser una enorme catetada", ha denunciado el escritor. "Cualquiera que considere que haga este cántico y que le moleste mucho que yo diga que es una catetada, sin ningún tipo de problema, me podéis dejar de seguir, que me da exactamente igual", ha añadido entonces.

"Mi opinión personal es que Pedro Sánchez es el peor presidente de la democracia. Creo que con él ha peligrado más que con ningún otro la separación de poderes, ha intentado ocupar todas las instituciones públicas y creo que además ha fomentado mucho el enfrentamiento entre unos y otros", ha aclarado el rostro de Antena 3, explicando a sus seguidores cómo se puede tener una opinión y respetar el juego democráctico al mismo tiempo.

Así, ha condenado que este tipo de fenómenos tengan cabida en una sociedad que respeta lo escogido en las urnas."Esta es una opinión mía que se puede compartir en parte, en todo o en nada. Porque hay gente a la que Pedro Sánchez le parece un buen presidente, fenomenal. Independientemente de las opiniones, me parece que es una falta de respeto absolutamente inasumible cantar en un sitio público ese cántico", ha sentenciado Juan del Val.

"Creo que nos empobrece mucho como país y no nos define bien, por eso precisamente, por la falta de respeto a lo que es la democracia", ha insistido el colaborador de 'El Hormiguero'. "Pedro Sánchez, te guste o no te guste, en mi caso no me gusta nada, es un presidente legítimo. Es algo que tenemos que entender si tenemos un sentido democrático. A los presidentes se les quita en las urnas", ha recordado.

"¿No te gusta Pedro Sánchez? Critícale, me parece fenomenal, pero no se puede faltar el respeto en una canción que a la gente le parece muy graciosa de repente y acaban riéndose", ha subrayado Juan del Val, reiterando su rechazo a este tipo de rituales. "Insisto, me parece una enorme catetada. La democracia consiste en aceptar lo que opina la mayoría. Cuando haya elecciones, si no te gusta Pedro Sánchez, votas otra opción y ya desaparecerá", ha insistido.

"Es un sentido mínimamente democrático de la vida, así que nada. Me indigna mucho, no puedo entender este cántico, y que la democracia no tiene nada que ver con eso", ha terminado advirtiendo Juan del Val, que sin abandonar su habitual tono crítico hacia el jefe del ejecutivo ha sorprendido con un pronunciamiento "en defensa" de la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez, condenando una de las prácticas más extendidas entre la derecha y la ultraderecha en los últimos años.