Javier Ruiz y 'Mañaneros 360' desmontan el bulo de Hermann Tertsch (Vox) sobre la manipulación de TVE en Ceuta: "Es muy burdo"

Javier Ruiz ha desmontado uno por uno los principales bulos sobre la crisis migratoria en Ceuta este miércoles en 'Mañaneros 360'. Y el presentador se ha centrado especialmente en una información que afectaba de lleno a Televisión Española y que ponía en duda la ética de la corporación pública. Así, el periodista ha repasado junto a María Navarro, de Verifica RTVE, las imágenes y vídeos que más han circulado por redes estos días con contexto erróneo.

"Es tan burdo que ni siquiera es el micro de TVE", ha comenzado señalando el presentador sobre unas imágenes que han puesto en duda la ética de la cadena pública. "Efectivamente, no es el micrófono de Televisión Española, sino de nuestros compañeros de la televisión belga", ha aclarado la periodista desde la redacción, explicando entonces la polémica que ha salpicado al ente.

Javier Ruiz responde al bulo de Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, sobre la manipulación de TVE en Ceuta: "Es muy burdo"

"Estamos hablando de mensajes que han circulado por redes asegurando que TVE ha grabado posados de menores migrantes en Ceuta para justificar su entrada", ha advertido la comunicadora ante Javier Ruiz. "En el vídeo se puede ver a un equipo de reporteros grabando imágenes, pero es falso, no se trata de un equipo de TVE, sino de VRT", ha continuado explicando antes de desmentir también estas acusaciones contra la televisión belga.

🔵Los bulos sobre la crisis de Ceuta



Se acusa a TVE de "manipular y falsear la realidad" con imágenes de la televisión belga



Una procesión en Turquía o disturbios en Francia son utilizados para alimentar mensajes de odio en redes sociales#Mañaneros5A https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/zvOOmrM2OX — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) August 5, 2026

"Nosotros hemos podido hablar con ellos y nos aseguran que no han escenificado nada que no estuviera ocurriendo. Lamentan también que se hayan sacado de contexto las imágenes para avivar la polarización", ha asegurado la periodista. "Esto es muy burdo y tiene firma, es de un eurodiputado de Vox, que ha difundido esto", ha señalado entonces el conductor de 'Mañaneros 360' poniendo el foco en Hermann Tertsch, responsable de la difusión de esta noticia falsa.

Así, han continuado repasando vídeos e imágenes que según ha denunciado Javier Ruiz "criminalizan a menores y a población inmigrante". "En concreto hablamos de vídeos que se difunden como si se hubiesen grabado en Ceuta pero que ni siquiera se han registrado en España. Son imágenes en las que vemos a un grupo de jóvenes generando destrozos en una calle y se difunde como si fuesen disturbios por parte de jóvenes migrantes en España", ha explicado su compañera mientras visualizaban el clip.

"Es falso, estas imágenes se grabaron en Tolouse, en Francia. En concreto tras la victoria del PSG en la final de la Champions League", aclaraba entonces la comunicadora desde la redacción de 'Mañaneros 360. Así, el presentador ha mostrado otro clip que ha corrido como la pólvora en redes estos últimos días. "Échenle un vistazo a este imagen, esto que están viendo, que desde las cuentas de ultraderecha se está vendiendo como la invasión migratoria es falso", ha anunciado.

Y mientras veían un clip de un grupo de migrantes atravesando una colina, María Navarro ha aportado el contexto real. "Es un vídeo que se ha viralizado, ha superado el millón de visualizaciones. Es un grupo de personas caminando por un monte y se difunde junto a mensajes que aseguran que son migrantes intentando entrar en Ceuta desde Marruecos", ha explicado la periodista.

"Pues bien, como decimos es falso. Estamos hablando de imágenes que se grabaron en Turquía durante un evento religioso el pasado 5 de julio, por lo que no tiene nada que ver con la situación en Ceuta", terminaba aclarando la compañera de Javier Ruiz para poner fin al repaso de los principales bulos de estos últimos días, desatados a raíz de la entrada de miles de migrantes de forma ilegal en Ceuta hace ya casi una semana.