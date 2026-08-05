Claudia Chacón revoluciona 'De lunes a viernes' con su bomba sobre la relación de un futbolista del Mundial con un amigo

Este martes, 4 de agosto, en 'De lunes a viernes' Claudia Chacón ha soltado una bomba relacionada con un futbolista del Mundial. En su papel de colaboradora del programa de Telecinco, la exconcursante de 'Superviviente 2026' ha confirmado que le han invitado a fiestas de futbolistas, en barcos y discotecas.

"Hace tiempo que no voy a ninguna fiesta, pero mis amigas van a todas, yo siempre cotilleo todo", explica Claudia Chacón. Además, asegura que a los futbolistas "les gusta mucho liarse con unas y con otras" en el mismo evento. Y también revela que en esas fiestas "seleccionan a las chicas, tienen un perfil".

La colaboradora cuenta cómo funcionan este tipo de fiestas: "No sueles firmar contrato de confidencialidad. Normalmente el propio sitio ya sabe que tiene que llevar a chicas guapas. Llegas, te quitan el móvil y a pasártelo bien y a fluir. Son muy divertidas y todo el mundo se lo pasa bien". Ángela Portero cree que "hay que diferenciar lo que son 'scorts', gente que va cobrando y saben a lo que van. Y otro tipo de fiestas en el que tú invitas a chicas guapas". "Ahí invitan a muchísimas chicas para llenar la fiesta", explicó la exsuperviviente, dejando claro que no van "buscando acostarse con nadie".

Claudia nos cuenta cómo funcionan las fiestas de futbolistas y cómo se organizan las invitaciones a chicas.



⚽🔥 ¿Has estado alguna vez en una?



☀️ #DeLunesAViernes

⛱️ https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/2FdLvjalKv — ¡De Viernes! (@deviernestv) August 4, 2026

Claudia Chacón suelta una bomba en 'De lunes a viernes'

Aunque la revelación de Claudia Chacón que más descolocó a sus compañeros fue cuando afirmó que no solo hay mujeres en esos eventos: "Me he enterado de alguno que se ha liado con algún amigo también. Hay personas que creemos que no, que tienen novias y se lían con amigos míos". Y, aunque no quería dar el nombre, confirmaba que uno de esos futbolistas de los que habla "estaba en el Mundial".

Pero la colaboradora fue más allá, revelando la última conversación que ha tenido con Nico Williams, uno de los campeones del Mundial 2026. Tras las imágenes que salieron a la luz en 'De lunes a viernes' del futbolista durante sus vacaciones, las cuales habrían provocado la ruptura con su novia, el futbolista de 'La Roja' escribió a Claudia muy enfadado.

Según la joven, a Nico "le encanta nuestro programa porque lo vio". "Supuestamente yo había dicho que me había escrito y no fue así. Ahora me ha escrito, para decirme que no me había escrito", cuenta Claudia Chacón, entre risas. Pero, ¿cómo fue esa conversación. La colaboradora explica que "yo le dije que le había defendido diciendo que no era infiel. Primero me habló muy enfadado llamándome fantasma, pero luego me pidió perdón, me puso: 'Perdón, reina'. Y yo lo que sé es que nada más acabar el Mundial dejó a su novia y se fue a Ibiza".