Vuelco en 'Supervivientes': Claudia Chacón paga sus vilezas y es expulsada a las puertas de la gran final

'Supervivientes 2026' ha acogido este jueves, en la decimocuarta gala, la ceremonia de expulsión más emocionante y, a su vez, más dramática de toda la edición. Claudia Chacón y Maica Benedicto, dos 'peces gordos' de la edición, han permanecido en la cuerda floja hasta el último instante. En su titánico duelo, que nos ha mantenido con el aliento contenido, una de ellas quedaba fuera de la gran final; aquella que obtuviera menor respaldo en el televoto habilitado en la app de Mediaset Infinity.

Un duelo ansiado por muchos que es fruto de la estrategia que consumó con acierto Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo el domingo. A pesar de no estar experimentado en televisión, pues 'Supervivientes 2026' ha sido su primera incursión en el medio, jugó sus cartas con gran maestría en las anteriores nominaciones. Como flamante líder de Playa Conquista, usó el poder de la nominación directa con puntería.

El náufrago decidió endiñar la designación directa a Maica para que fuera ella la que completara la terna de expuestos a la expulsión junto a Claudia, su amiga y mayor aliada en Honduras durante toda la aventura, y Aratz Lakuntza, rival directo. El objetivo de Alvar era dividir votos entre ellas y que el concursante vasco se beneficiara de tal circunstancia de cara a la primera salvación.

Aratz había demostrado ser imbatible en los televotos, eliminando a adversarios muy potentes como Almudena Porras, Gerard Arias o Nagore Robles. Y si a esto se sumaba que el fandom de Claudia y Maica es prácticamente el mismo, existía una elevada posibilidad de que se bifurcara el sentido del voto entre sus seguidores. Este tipo de situaciones se han dado en los realities en el pasado y, efectivamente, se repitió: Aratz fue el salvado en la entrega de 'Tierra de Nadie' con un alto porcentaje (45%).

Así, entre Claudia Chacón y Maica Benedicto se ha debatido la expulsión más trágica de 'Supervivientes 2026'. Una eliminación doblemente dura y amarga debido a que se ha sustanciado a muy pocos días de la gran final del concurso, que se celebrará la próxima semana (el jueves 11 de junio). Por eso, la salida era toda una puñalada.

Además, el público tenía claro a quién de las dos salvar y, esta vez, no podemos decir que la votación ha estado reñida: 64,1% vs 35,9%. Llegado el momento, Jorge Javier Vázquez ha puesto cara a esos porcentajes y ha descubierto que la audiencia se ha volcado más con la joven murciana en detrimento de Claudia, que ha sido la poseedora de ese 35,9%.

Así, la mallorquina ha sido la expulsada de la noche tras 12 nominaciones y 11 salvaciones a su espalda que hicieron pensar que era una clara favorita para ganar esta edición. Finalmente, esos presagios se han diluido de un plumazo; así como la ilusión de su legión de seguidores.

En cambio, para un amplio sector de la audiencia y de casi todos los concursantes (a excepción de Maica) que continúan en la competición, la fulminación de Claudia Chacón es más que merecida porque ha pagado por fin por sus vilezas. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sido un elemento desestabilizador en la convivencia que ha hecho la vida imposible a los compañeros. También ha empujado a más de un espectador a apagar el televisor o a hacer zapping, pues sus trifulcas pasadas de decibelios han secuestrado el reality aventurero durante casi todas las galas.

Claudia, que ha monopolizado el contenido y ha bloqueado la posibilidad de que nacieran otras tramas, no representaba el espíritu del formato. Por ello, 'Supervivientes' ha ganado este jueves con su eliminación antes de que pudiera optar a una plaza en la final del próximo jueves 11 de junio.

No obstante, antes de concluir su participación de manera definitiva, Claudia ha poseído un último poder. La organización ha vuelto a poner en marcha la dinámica de 'la última voluntad', que ha consistido en ejercer una nominación extra y secreta a quien deseara. La ya exconcursante ha endiñado el punto a Aratz Lakuntza.