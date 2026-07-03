'De Viernes' anuncia a los 5 invitados de hoy en Telecinco, con un testimonio polémico en plató ante el documental 'La más grande'

El equipo de 'De Viernes' tiene todo preparado para su salto a las tardes de Telecinco a partir del lunes a las 18:15 horas con el estreno de 'De lunes a viernes'. Pero antes, el programa que conducen Santi Acosta y Beatriz Archidona ofrecerá una nueva entrega en el prime time del viernes con cinco nuevos invitados con los que tratará de abrir varios frentes de cara a su llegada a la programación vespertina.

Además será una noche complicada en lo que a audiencia se refiere porque más allá de luchar contra la primera semifinal de 'Tu cara me suena' en Antena 3, 'De Viernes' tendrá que hacer frente también a un nuevo programa de 'La Revuelta' y al decisivo encuentro entre Argentina y Cabo Verde de dieciseisavos de final en TVE.

Y para hacer frente a esta ardua competencia, 'De Viernes' contará esta semana con Rocío Flores como invitada estelar. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco volverá a sentarse en el plató del programa para abordar el impacto que ha supuesto para la familia Mohedano el estreno del documental 'La más grande' sobre la figura de su abuela en Movistar Plus.

La joven contará lo que le han parecido los primeros episodios y si recibió alguna llamada para pedirle opinión. Asimismo, Rocío Flores responderá a todas las dudas que hay tras su último acercamiento con Olga Moreno y qué les ha llevado a unirse de nuevo. Además verá por primera vez unas fotografías que la sorprenderán y la impactarán. ¿De qué se trata?

💥💣 Esta semana, en ¡De Viernes!... Rocío Flores se sienta en plató tras la polémica suscitada por el nuevo documental de Rocío Jurado que reabre viejas heridas en la familia.



🪩 #DeViernes

📺 Todos los viernes a las 21:45 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/aqbYZtKRGu — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 2, 2026

La segunda invitada de este viernes será Laura Matamoros. La influencer visitará el programa antes de estrenarse como colaboradora de 'De lunes a viernes' para romper su silencio y contar por primera vez con todo detalle los motivos que le han llevado a distanciarse de su tía Mar Flores y cómo es actualmente su relación con su primo, Carlo Costanzia, y qué piensa de su relación con Alejandra Rubio.

Además, Laura presenciará el duro testimonio de Makoke sobre uno de los episodios más duros de su vida ocurrido durante su relación con su padre, Kiko Matamoros. Y por si fuera poco, también valorará todo lo que ha dado de sí la boda de Makoke.

Laura Matamoros se sienta en plató para hablar sobre su relación con Mar Flores y con su primo Carlo Costanzia. 💥💣



🫴 Reaccionará al duro testimonio de Makoke sobre su etapa junto a Kiko Matamoros.



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📺 Mañana a las 21:45 en @telecincoes pic.twitter.com/T5k0bkqUZ0 — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 2, 2026

Claudia Chacón y dos ex concursantes de 'Casados a primera vista', otros de los invitados de 'De Viernes'

Otra de las colaboradoras de 'De lunes a viernes' que pasará por 'De Viernes' será Claudia Chacón. La concursante de 'Supervivientes 2026' revelará su pasado más doloroso, marcado por una infancia dificultada por las ausencias familiares, una compleja relación con sus padres y una adolescencia condicionada por el acoso y las burlas por su aspecto físico

Además, cinco de los nuevos colaboradores de 'De Lunes a Viernes' llegarán al programa dispuestos a revolucionar el plató de 'De Viernes' y calentar su estreno del lunes.

Por último, 'De Viernes' sigue apostando por dar continuidad a las historias de amor de 'Casados a primera vista' y recibirá esta semana a Stefan y Estefanía, que revelarán como pese a todas las dificultades que tuvieron en el inicio de su relación, ha terminado triunfando el amor entre ellos. La pareja relatará como es su vida conjunta valorarán cómo han vivido las rupturas y nuevas relaciones de algunos de sus compañeros en el reality.