Terelu Campos va más allá en 'De lunes a viernes' sobre su salida de 'Sálvame': "Me fui con la cabeza muy alta"

Tras el tenso cara a cara entre Terelu Campos y Carmen Borrego en 'De viernes', la colaboradora ha reaparecido en 'De lunes a viernes' una semana después para contestar a las preguntas de sus compañeros. Lo ha hecho en una conexión en directo desde su Málaga natal, donde se encuentra disfrutando de unos días de vacaciones.

Para empezar, Terelu Campos dejó claro que apenas ha visto la televisión en estos siete días, algo de lo que se siente muy orgullosa: "Qué felicidad, porque la verdadera manera de desconectar, es no estar conectado". Sin embargo, pese a los intentos de Bea Archidona para que diera su opinión sobre todo lo que se ha dicho en el programa del cara a cara con su hermana, ella se negó en rotundo: "No voy a entrar. Estoy de vacaciones. Si no lo he visto es porque no lo quiero ver".

Conectamos en directo con Terelu Campos desde su Málaga natal. ☀️ La colaboradora asegura que apenas ha puesto la televisión estos días porque quiere estar "desconectada".



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Su sobrino José María Almoguera, presente en el plató, se mostró bastante crítico con las declaraciones de su tía en 'De viernes'. Pero cuando la presentadora volvió a dar la palabra a la colaboradora para que le respondiera, ella volvió a negarse: "Yo ya dije lo que tenía que decir. A veces la vida te regala que hagas una entrevista y que coincida que te vas esos días de vacaciones y te puedas permitir estar alejada. Y eso ha sido estupendo".

A continuación tomaba la palabra Maica Benedicto, también de plena actualidad por su relación con Juan Faro. La joven preguntó a Terelu Campos si ya se llevaba "un poquito mejor con tu hermana". La colaboradora, lejos de contestar, volvió a echar balones fuera preguntándole por su nuevo novio. Fue su sobrino el que respondió por ella: "Ya te digo yo que se llevan bien, en todas las familias cuecen habas, pero que se llevan bien".

Pese a negarse a hablar de cómo están las cosas con su hermana, la madre de Alejandra Rubio dejó claro que no van a coincidir durante sus vacaciones en Málaga: "Yo me voy, ahora vendrá ella que disfrutará de sus vacaciones también. No vamos a coincidir porque nosotros tenemos 'De lunes a viernes', y que nos dure mucho".

Terelu Campos carga contra 'Sálvame' y recibe un reproche de Bea Archidona

Karmele Marchante preguntó a Terelu Campos si había hablado con su hija después de que Terelu sacara la cara por ella en el programa nocturno de Telecinco. Una vez más, ella se negó a responder: "Yo agradezco muchísimo tu pregunta, sabes que te aprecio mucho, pero yo no voy a hablar de mi hija. Sobre todo porque mi hija no está en el medio ahora mismo, si estuviera tendría que aguantar".

Unas palabras que respaldaba Rosa Benito, partidaria de no meter a los hijos por medio: "Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A los hijos vamos a apartarlos". En es momento, Terelu Campos interrumpía a su compañera para referirse al rifirrafe que poco antes había tenido con Lydia Lozano por 'Sálvame': "Yo me fui de 'Sálvame' con la cabeza muy alta también, como tú". "Con dos ovarios", añadió la exmujer de Amador Mohedano.

Antes de concluir la conexión, Bea Archidona le formuló una pregunta a modo de reproche a su compañera: "Terelu, ¿de qué te apetece hablar? Dinos tú de qué quieres hablar, como no quieres hablar del resto de lo que te estamos preguntando, dime tú de qué te apetece hablar". "¿Te has visto en las fotos?", ha querido saber la presentadora sobre las instantáneas que le han sacado los paparazzis en bañador. En esta ocasión, sí que ha respondido, pero para confesar que tan solo había visto una.