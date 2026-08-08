'De Lunes a Viernes' vive el mayor desencuentro hasta la fecha con Rosa Benito y Lydia Lozano, y acaba con una marcha súbita

Este viernes, Lydia Lozano y Rosa Benito han protagonizado un brutal enfrentamiento en 'De lunes a viernes' a raíz de su paso por 'Sálvame' y el motivo por el que la segunda decidió marcharse del programa de Telecinco. La tensión se podía cortar con un cuchillo y para evitar males mayores, Santi Acosta y Beatriz Archidona han decidido cortar de raíz el cara a cara.

Así, tras someterse a una terapia el jueves y recordar todo su paso por 'Sálvame' y el motivo por el que pese a lo mal que lo pasó en el programa nunca decidió dejar el formato así como su trauma por la abrupta salida de Mediaset; Lydia Lozano ha entrado este viernes por conexión para terminar de hablar de su terapia y cómo lo vivió ella.

Después de recordar lo vivido el jueves, Karmele Marchante le ha querido preguntar a Lydia Lozano por su capacidad de resistencia y de permanecer en 'Sálvame' hasta el final a pesar de llorar prácticamente todos los días. "Tú aguantaste hasta el final, que es lo que no entiendo. Yo me marché libremente, pegué un portazo porque era imposible pero tú que sé que lo pasabas muy mal y que llegabas a tu casa llorando como yo, como Rosa y como otras que estábamos allí, sobre todo las mujeres. Admiro esa capacidad de resistencia", le ha comentado la colaboradora.

"Yo no lo sé explicar. Hay mucha gente que dice que si tengo síndrome de Estocolmo. Yo sigo teniendo relación con mucha gente del programa, nunca cuento de cuando hablo con ellos ni nada", ha recalcado Lydia. "Para mi irme era como he perdido y para mí quedarme era una resistencia, era como que ellos no podían conmigo. Me parecía peor irme y que el programa pudiese conmigo y con mi salud mental", ha añadido Lydia.

Lydia Lozano abandona entre lágrimas 'De lunes a viernes' tras su cara a cara con Rosa Benito

Rosa Benito y Lydia Lozano en 'De lunes a viernes'

Justo después, Rosa Benito ha interrumpido a su compañera para poner de relieve como ella decidió marcharse de 'Sálvame' sintiéndose muy orgullosa de haberlo hecho. "Tú sabes que yo me fui y para mí fue una gratificación personal decir hasta aquí y me fui con la cabeza muy alta. Dijeron que si me había ido por la puerta de atrás y voy a decir algo sobre una persona que ya no está aquí. Hace como tres o cuatro años, creo que lo puedo decir porque fue alguien muy importante en esta cadena. Me llamaron, fui a su oficina y de rodillas me dijo 'me haces falta en 'Sálvame' y ¿sabes qué le dije?, ahora es tarde señora", ha revelado la colaboradora.

"Yo jamás volvería a 'Sálvame' y para mí eso fue un orgullo enorme. Se lo pidieron a otra compañera y la otra compañera dijo que sí. Eso que dices tú que no te fuiste porque no querías que te criticaran. No, no te fuiste porque te gusta la tele, porque eres un yonkie de la televisión", ha terminado añadiendo provocando que Lydia Lozano se revolviera y estallara contra ella.

"Ahora que me llamas yonkie de la tele, tú te fuiste por tu hija. Esa es la diferencia entre tú y yo. Demandas y de todo. La diferencia es que a mí Charly nunca me ha pedido que deje el programa, tú no te fuiste libremente, tenías mucho chapapote familiar encima", le ha replicado Lydia recordando toda la verdad sobre la salida de Rosa de 'Sálvame'. "Perdona, que no tienes por qué nombrar a mi hija, mi hija no está aquí y no tienes por qué nombrarla", le ha espetado Rosa Benito muy nerviosa.

Al ver que el enfrentamiento entre ambas colaboradoras se ponía muy feo, Beatriz Archidona ha optado por frenarlo en seco. "Rosa ya está, es una etapa del pasado", ha defendido la presentadora. "Que no nombres a mi hija, que no te lo voy a permitir", ha repetido Rosa Benito indignada. "Bueno es una etapa superada", ha añadido Santi Acosta al respecto provocando que Lydia Lozano se marchara de la conexión enfadada. "Venga hasta luego", ha llegado a soltar la colaboradora.

"Lydia igual que uno tiene libertad para marcharse, uno tiene libertad para quedarse, zanjamos el tema. Lydia muchas gracias por el día de ayer, fuiste muy generosa y sabemos que para ti fue remover mucho. Y cuando uno remueve el pasado tiene estas cosas que saca lo bueno y lo malo. Lydia un beso muy grande", ha concluido Beatriz Archidona.