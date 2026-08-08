Chelo García-Cortés rechaza la oferta de 'Supervivientes All Stars' y revela el motivo de su firme negativa

Más de tres años después de su fin en Mediaset y poco más de un año después de la fallida aventura de 'La familia de la tele', Chelo García-Cortés se ha sincerado sobre las ofertas que ha recibido para regresar a Telecinco. En una reciente entrevista, la periodista ha destapado que podría haber formado parte de la próxima edición de 'Supervivientes All Stars', explicando su negativa y ofreciendo también un duro análisis sobre la situación de la cadena.

En una entrevista de El Plural, la antigua colaboradora de 'Sálvame' no ha dudado en pronunciarse sobre los mínimos históricos de Telecinco. "Bueno, no me sorprende, es que es muy aburrido. En cuestiones empresariales no me meto, pero ellos se cargaron Sálvame por un tema ideológico, no por una decisión empresarial meditada", ha asegurado la comunicadora.

Chelo García-Cortés denuncia la "falta de profesionalidad" de Telecinco y explica su segunda negativa a 'Supervivientes All Stars'

"'Sálvame' fue un programa muy duro, lo he pasado muy bien y muy mal, pero se acabó antes de tiempo por lo que se acabó. ¿Y ahora lo quieren copiar?", ha denunciado Chelo García-Cortés sin señalar explícitamente a ninguno de los formatos de la parrilla actual. "Hay algunos que incluso hasta están en el plató de 'Sálvame'… ¿no? Y te digo una cosa, nos hicieron grandes cuando nos echaron de la cadena de esa manera", ha señalado.

Así, no ha dudado en lanzar algún que otro consejo a la cadena, que continúa reconfigurando su oferta en busca de una fórmula con la que rozar el doble dígito. "No hace falta tener diez colaboradores porque no todos transmiten, no a todos los quiere la cámara, no hace falta mentir tanto…", ha explicado la periodista. "Creo que en algunos medios se mienten mucho. Pero el problema en Telecinco no es solo que mientan, sino que hablan de oídas. Falta profesionalidad", ha denunciado.

A su vez, ha asegurado que "nunca se ha sentido vetada" en Telecinco pese a su polémico final en 2023 con el cierre de 'Sálvame'. Y es que, al parecer, la cadena ha tratado de recuperar a Chelo García-Cortés en más de una ocasión. "He tenido últimamente dos ofertas de Telecinco. Una para 'Supervivientes All Stars', a la que dije que no. Y otra para la edición de septiembre, que he dicho también que no", ha desvelado.

"Mi momento en 'Supervivientes' ya pasó, mi edición fue la que tuvo que ser y ya está", ha insistido la comunicadora, que ha rechazo por segunda vez regresar a Honduras en la edición de leyendas. "Además, tengo 74 años, ya no puedo ponerme en situaciones tan límite y sé que si voy no iría para engañar a nadie, iría a darlo todo y podría tener consecuencias físicas. A lo mejor, si me llevaran de visita para formar a los concursantes…", ha asegurado.

Pero su análisis de la actual Telecinco no se ha quedado ahí. "Han destruido la cadena y creo que ha sido por temas políticos. Nosotros éramos los salvajes, éramos los de izquierdas, como decía mi querido Jorge Javier, los de los rojos y los maricones, los de los bisexuales, etc. Yo les diría ¿Por qué no escucháis a la gente?", ha señalado.

"La audiencia es un reflejo de lo que se ve y de lo que no se ve… Falta coherencia con los datos de audiencia. A la gente no le puedes decir lo que tienen que ver, tienes que escuchar tú qué es lo que quieren ver", ha terminado subrayando Chelo García-Cortés como consejo a los directivos de Mediaset.