Chelo García-Cortés dice 'basta ya' en La 2 Cat de TVE al extenderse el bulo de su fallecimiento

Chelo García-Cortés fue una de las míticas excolaboradoras de 'Sálvame' y de 'La familia de la tele' que declinó estar en la nueva etapa de 'No somos nadie' en Ten. La periodista ha fichado por RTVE para su nuevo canal en catalán, La 2Cat. En concreto para el programa 'L'altaveu', donde esta semana se ha visto obligada a desmentir su propia muerte.

La colaboradora no ha sido el primer, y lamentablemente no será el último, rostro conocido que tiene que desmentir el bulo sobre su fallecimiento. Un bulo que, como cabía esperar, no le hizo ninguna gracia. "Estaba feliz y encantada de la vida. Y sigo estando feliz. Mira, estoy viva", aseguraba Chelo García-Cortés cuando la presentadora le preguntó cómo se encontraba.

Acto seguido, la veterana periodista explicaba el motivo de esta aclaración: "Lo que pasa que yo me había callado porque hay noticias en las redes a las que no doy crédito, pero hoy nuestra compañera Naussica, que ha estado con la baronesa Thyssen, me ha mandado un mensaje de su parte". "Me ha mandado un audio porque parece ser que alguien ha dicho que yo estoy muerta. ¡Estoy viva! Estoy viva. Vivo", añadía.

Chelo García-Cortés: "Basta ya de mentiras y de falsas noticias"

Visiblemente enfadada, Chelo García-Cortés lanzaba una petición: "Basta ya de mentiras y de falsas noticias". "Cuando Naussica me ha mandado el audio de la baronesa Thyssen, le he dado importancia a las falsas noticias de internet. No se puede seguir de esta manera", dejó claro la exconcursante de 'Supervivientes'.

Además, desveló que "la baronesa le ha mandado un mensaje muy cariñoso a Marta, mi pareja, diciéndole 'siento mucho lo de Chelo'". "No. Tita, estoy viva", insistió la periodista, quien le dio las "gracias por ese mensaje tan cariñoso, pero que sepas que mi sangre sigue estando aquí"

También aseguró que "quería denunciarlo por esto". "Creo que las personas tenemos derecho a hacer nuestras cosas, pero ya matar a alguien que está vivo, no. Estoy viva y, además, os voy a dar mucha guerra", sentenciaba Chelo García-Cortés.