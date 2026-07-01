Polémica en RTVE con su cobertura del Mundial: CCOO lanza un comunicado y pide el despido de uno de sus comentaristas

RTVE se ha visto envuelta en una nueva polémica. Todo a raíz de que La 2 Cat, el canal de TVE en Cataluña, haya fichado al humorista e imitador Edu Mutante para comentar los partidos de España en el Mundial. Comisiones Obreras emitió en la tarde de este martes, 30 de junio, un comunicado exigiendo a la dirección de La 2 CAT una "rectificación".

"La dirección de La 2 Cat debe rectificar. Su fórmula de introducir a un humorista en el equipo de personas que narran los partidos de fútbol de la selección española en catalán no funciona. Lo que vale para la RAC 1 no tiene por qué servir en TVE. Esta es una empresa pública, donde no todo es aceptable", arranca el comunicado del sindicato.

El sindicato critica la forma en la que el humorista narra los partidos: "Por sus comentarios parece que nadie le ha explicado dónde está colaborando". "Sus 'gracias' implican hablar durante los himnos nacionales de los equipos que se van a enfrentar, o hacer 'chistes' tras un minuto de silencio sobre los fallecidos en el terremoto que ha castigado Venezuela", lamentan desde Comisiones Obreras.

Comisiones Obreras denuncia que TVE haya fichado a un humorista para narrar El Mundial: "No todo es aceptable"

El Mundial de Futbol en La 2 Cat de TVE.

Además, recuerdan que "La Corporación de RTVE tiene un libro de estilo, unos Estatutos y una historia. Y, por sus actuaciones en los dos partidos en los que ha colaborado (Edu Mutante), no los conoce". Acto seguido, el comunicado critica a las altas esferas de TVE: "No sabemos de quién habrá sido la idea de ficharlo, pero ha sido una 'gansada'. Probar estas fórmulas en uno de los mayores espectáculos del Mundo no tiene sentido. Los espectadores están dejando de ver La 2 Cat y se pasan a La 1, o a la competencia".

Por todo ello, piden que tomen medidas, ahora que El Mundial entra en una fase decisiva: "España jugará sus partidos a las 21h. Es un buen momento para rectificar, volver a darle el protagonismo narrativo a nuestros periodistas especialistas en este deporte y que puedan hacer su trabajo sin interferencia, sin hacer silencios tras comentarios desafortunados, sin pisarse con quien solo desea su protagonismo. Hay que dejar a los locutores centrarse en las personas que los están escuchando: la ciudadanía que quiere disfrutar, entretenerse y aprender sobre fútbol", concluye el comunicado.