RTVE trastoca los horarios en la cobertura del España-Austria del Mundial y anuncia este cambio en la programación de La 1

Tras clasificarse como primera de grupo para dieciseisavos de final en la Copa del Mundo FIFA 2026, España se medirá a Austria este próximo jueves, 2 de julio, en un horario muy favorable para el espectador (21:00 horas) a diferencia de lo que ocurrió el pasado sábado en el enfrentamiento contra la selección uruguaya, que tuvo lugar en plena madrugada.

Este próximo encuentro será muy decisivo, pues hemos entrado de lleno en las fases eliminatorias del campeonato y, por tanto, solo uno podrá pasar a octavos. El conjunto liderado por Luis de la Fuente parte como favorito después de los resultados que ha cosechado hasta ahora, pero nada está escrito y el riesgo a concluir el recorrido en el torneo en apenas 48 horas existe.

Por eso, al ser un todo o nada, el España-Austria de este jueves generará una gran expectación en nuestro país. La verdadera competición del Mundial 2026 empieza a partir de ahora y se espera un desorbitado seguimiento en TVE al coincidir de lleno con la franja de emisión de más consumo televisivo: de 21:00 a 23:00 horas, siempre y cuando se ciña a los 90 minutos reglamentarios y no se tenga que dirimir en la prórroga o en la tanda de penaltis.

Y ante este acontecimiento, la corporación pública ha diseñado una programación especial para arropar el choque. Desde las 18:30 horas habrá un programa titulado 'Camino a Nueva York' que durará más de dos horas y que contará, entre otras cosas, los momentos previos de la selección española y su llegada al SoFi Stadium, el estadio de Los Ángeles en el que se disputará este partido.

A las 20:40 horas arrancará un previo, liderado por el narrador Juan Carlos Rivero y su equipo de comentaristas en cabina y a pie de campo, que enlazará con el España-Austria a partir de las 21:00 horas. Tras el encuentro, desde las 23:00 horas, La 1 de TVE ofrecerá una nueva entrega de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, aprovechando el enorme colchón que dejará el fútbol. No obstante, este programa estará sujeto a posibles modificaciones de parrilla, ya que, si el partido se va a prórroga o penaltis, deberá relegar su emisión al filo de la medianoche como ya sucedió la semana anterior.

Además, que La 1 comience a calentar el España-Austria desde las seis y media de la tarde, dos horas y media antes del enfrentamiento, provocará una oleada de cancelaciones en lo que respecta a su oferta regular vespertina. La series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora, 'Aquí la Tierra' caerán de la parrilla de programación este día al igual que 'La Revuelta' en el caso del access.

Así queda la programación vespertina y nocturna de La 1 de TVE este próximo jueves: