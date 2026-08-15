El alto comunicado de RTVE tras la expulsión de su corresponsal en Marruecos: "Enorme gravedad a la libertad de prensa"

Las autoridades marroquíes han ordenado este sábado a los corresponsales de RTVE y la Agencia EFE a abandonar Fnideq (Castillejos), donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta. Así, ambos profesionales se encontraban informando de la carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar a decenas de migrantes que intentaban llegar a la frontera, tras un nuevo llamamiento en redes.

"No hemos podido grabar la operación porque autoridades locales, que nos han dicho que estaban vinculadas al Ministerio del Interior, nos han pedido que abandonáramos la zona. Estábamos trabajando con prensa marroquí y con prensa española como la agencia EFE", ha explicado Arantxa Marculeta, corresponsal de RTVE en el 'Telediario'.

"Estamos haciendo esta conexión por teléfono porque nos han dicho también que no podemos sacar la cámara de TVE en ningún punto de Castillejos. Que no podíamos trabajar en la ciudad, que debíamos abandonarla. Y que si lo hacíamos podíamos perder nuestros permisos de prensa, que son los que nos permiten trabajar en el país. Además, nos han explicado que también podían ser confiscadas nuestras imágenes", ha seguido explicando la periodista.

Horas después, la periodista se ha pronunciado en Radio 5 sobre la última hora. "Finalmente tenemos que abandonar Castillejos. Hemos estado un tiempo prudencial en el hotel a la espera de si se revertía la situación, pero no ha ocurrido así que tenemos que irnos", ha sentenciado.

En Castillejos, Marruecos, las fuerzas de seguridad impedía hoy que centenares de migrantes llegaran a la frontera. Ha habido cargas policiales y al menos 148 detenidos.



Un equipo de RTVE ha tenido que abandonar la zona por orden de las autoridades.



💬 Arantxa Marculeta pic.twitter.com/NjPNinvwqw — Telediarios de TVE (@telediario_tve) August 15, 2026

RTVE emite un comunicado condenando lo sucedido

Poco después, RTVE ha enviado un comunicado en el que se ha pronunciado sobre la polémica expulsión de su corresponsal de Castillejos. A continuación reproducimos el comunicado íntegro:

La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) manifiesta su más enérgico rechazo ante la decisión de las autoridades de Marruecos de obligar a abandonar la localidad de Castillejos (Fnideq) al equipo de informativos de RTVE y de la Agencia EFE desplazados en la zona. Nuestros profesionales se encontraban en el municipio realizando una cobertura periodística rigurosa y de indudable interés público: relatar los movimientos y la situación social en el entorno de la frontera con Ceuta. La orden de abandonar la localidad, comunicada de forma verbal por las autoridades marroquíes bajo el único argumento de "cumplir instrucciones", se ha ejecutado sin ninguna explicación formal.

Ante este incidente, el presidente de la Corporación, José Pablo López, ha destacado que "la expulsión de nuestros profesionales de la localidad de Castillejos supone un obstáculo de enorme gravedad a la libertad de prensa y al derecho a la información". El presidente ha incidido en que "el compromiso de los profesionales de RTVE con una crónica honesta, objetiva y sobre el terreno de los acontecimientos migratorios no puede verse limitado por decisiones arbitrarias que impiden mostrar la realidad". Asimismo, ha exigido a las autoridades de Marruecos "plenas garantías y el máximo respeto para que nuestros periodistas puedan ejercer su oficio en libertad en cualquier punto del entorno fronterizo", concluyendo que desde la radio y televisión pública de España se seguirá defendiendo "un periodismo cuyo único mandato es contar los hechos con el máximo rigor".

RTVE recuerda que el libre ejercicio del periodismo es una garantía democrática fundamental para que los ciudadanos reciban información veraz sobre acontecimientos que impactan directamente en el territorio español y europeo. Restringir el acceso a los puntos calientes de la actualidad debilita de forma directa la transparencia internacional. Por todo ello, la dirección de la Corporación pública se mantiene en permanente contacto y coordinación con los canales diplomáticos y con el resto de los medios afectados para esclarecer este incidente y asegurar el respaldo absoluto a nuestros trabajadores en la zona.