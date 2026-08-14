RTVE, obligada a emitir un comunicado pidiendo disculpas por la polémica en Teledeporte tras omitir a un atleta israelí

Teledeporte se encuentra estos días retransmitiendo el Campeonato de Europa de Atletismo. Y en medio de toda esta retransmisión, la cadena deportiva de RTVE se ha visto envuelta en una polémica por omitir el nombre de un atleta israelí que ha formado parte de la competición.

Fue el pasado martes cuando en la presentación de los corredores que iban a participar en la segunda serie de la primera ronda de los 400 metros vallas masculinos en la sesión matinal, la narradora Lourdes García Campos y el comentarista a pie de pista, Roberto Quintana pasaron de hablar del esloveno Patrik Dömötör al húngaro Árpád Bánóczy. Hasta ahí todo bien. El problema, es que ambos se saltaron por error al atleta hebreo Omar Siff.

Una omisión que no pasó desapercibido para algunos espectadores y provocó las quejas de la comunidad israelí. De hecho, la Federación de Comunidades Judías de España no dudó en condenar lo ocurrido. "Ocultar la presentación de un atleta es discriminación. Si se le oculta por ser judío e israelí, además es antisemitismo. @rtve rectifiquen ya. Los valores deportivos deben unir y no segregar", escribían en su cuenta oficial en "X" pidiendo a RTVE una rectificación.

Ocultar la presentación de un atleta es discriminación. Si se le oculta por ser judio e israeli, además es antisemitismo. @rtve rectifiquen ya. Los valores deportivos deben unir y no segregar. https://t.co/CpAEIkYf4s — FCJE (@fcjecom) August 13, 2026

Este viernes, RTVE se ha visto obligada a emitir un comunicado pidiendo disculpas y dejando claro que se trató de un error. "Lamentamos sinceramente no haber nombrado a todos los atletas que aparecieron en pantalla durante la transmisión en Teledeporte, como ocurrió en el caso del deportista israelí Omar Siff", han empezado diciendo en el comunicado.

"Esta situación responde exclusivamente a la complejidad de las largas jornadas de atletismo y a la dinámica propia del directo —como los comentarios a pie de pista o las necesidades de realización—, sin que exista relación alguna con motivos políticos, ideológicos o religiosos", han proseguido defendiendo.

"Nuestro compromiso es visibilizar a cada uno de los participantes y trabajamos para lograrlo en cada emisión. Reiteramos nuestra disculpa con el atleta afectado", han sentenciado en dicho comunicado. Además, Lourdes García Campos ha hecho lo propio en plena retransmisión en directo en Teledeporte tal y como se aprecia en el vídeo publicado junto al comunicado en la cuenta oficial de "X" de la cadena deportiva de RTVE.

Lamentamos sinceramente no haber nombrado a todos los atletas que aparecieron en pantalla durante la transmisión en Teledeporte, como ocurrió en el caso del deportista israelí Omar Siff.



Esta situación responde exclusivamente a la complejidad de las largas jornadas de atletismo… https://t.co/uXNTGRRszs pic.twitter.com/frZ3h9Dp5G — Teledeporte (@teledeporte) August 14, 2026

Los cambios de la UER en Eurovisión para convencer a RTVE y los críticos con Israel para su vuelta

Este problema en la retransmisión del Campeonato de Europa de Atletismo en Teledeporte coincide además con un momento en el que parece que la relación entre España e Israel en otro evento mundial como es Eurovisión podría vivir un nuevo episodio. Cabe recordar que RTVE decidió retirarse este año de Eurovisión 2026 como protesta y boicot por la presencia de Israel en el certamen mientras sigue el genocidio en Gaza.

Sin embargo, las cosas podrían cambiar mucho de cara a la edición de 2027. En los últimos días, la UER está llevando a cabo varios cambios como por ejemplo que a partir de ahora los países que estén en conflicto armado no podrán ser anfitriones ni celebrar el Festival en el caso de ganar una edición. Así, la UER se adelanta a la polémica por una probable victoria de Israel después de que en los últimos años se haya quedado al borde de la misma. Algo de lo que RTVE se hizo eco en su 'Telediario'.

Una medida con la que la UER busca contentar a España y conseguir que RTVE vuelva al Festival de cara a 2027. Otro cambio que puede ayudar a la vuelta de nuestro país es la salida de Moroccanoil, la empresa israelí que ha sido el principal anunciante del Festival en los últimos años, y que ha decidido romper sus vínculos con Eurovisión.