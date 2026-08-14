La guerra abierta entre Juls Janeiro y Belén Esteban llega hasta a Telecinco: "Es un meme televisivo"

¡Ha estallado la guerra entre Belén Esteban y Juls Janeiro!. Todo empezó hace unos días, cuando la colaboradora televisiva definió a la hermana de su hija Andrea como 'nepo babies' a través de sus redes sociales. Los reporteros de Europa Press querían conocer la opinión de la joven sobre estas palabras, y la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario no se ha cortado un pelo.

El pasado 8 de agosto, Belén Esteban compartía en sus historias de Instagram una fotografía de su hija, a la que felicitaba con la siguiente controvertida frase: "Mi niña, lo que más quiero en mi vida. Tú no eres una 'nepo babies', otras sí". Aunque no dio nombres, muchos dieron por hecho que hacía referencia a Juls Janeiro, ya que es un término que se utiliza para hablar de hijos de famosos que han tenido éxito en carreras similares a la de sus padres.

Al ser preguntada por los medios de comunicación sobre esta definición de la madre de su hermana y si se sentía aludida, Juls Janeiro tiró de ironía: "¿Ella sabe escribir la palabra? ¿Sabes qué pasa? No soy tanto de indirectas, soy más de decir las cosas claras. Si hablamos de 'nepo babies' ella, sin ser hija de mi padre, ha sido prácticamente lo mismo. Claro, se ha pasado la vida hablando de mi padre".

Aunque la influencer confiesa que "no la considero así, prefiero llamarla 'la sombra de Jesulín de Ubrique' porque es que claro, si nos ponemos a hablar… Me parece un poco ridículo que hable así de la hermana de su hija, me parece vergonzoso la verdad. No sé". Aunque desconoce la razón por la que se dirigía a ella de esa forma: "Tendrá en contra de mí la película que se haya querido inventar, no estoy entendiendo nada ahora mismo".

Juls Janeiro carga contra Belén Esteban: "Es un meme televisivo"

Lejos de quedarse ahí, Juls Janeiro fue más allá, comparando a Belén Esteban con sus padres: "Solo digo una cosa, al menos mis padres tienen respeto y clase. No tengo nada más que decir sobre el tema. Me acabo de quedar un poco tiesa la verdad, parece que odia mi existencia una persona que me triplica la edad. Un poco fuerte".

La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario también dirige un mensaje directo a la colaboradora televisiva: "Creo que todo el mundo está un poco cansado de la misma historia que simplemente se resume a un meme televisivo. Lo siento mucho Belén, me dirijo a ti porque hablo directamente. Eres un meme televisivo cariño, no tengo más que decirte".

Además, la joven tiene claro que en ningún momento se ha metido, ni siquiera ha mencionado, a Belén Esteban, por eso no entiende porqué ese ataque ahora de la madre de su hermana. "No la he nombrado en ningún momento y que haya dicho, que eso sí me enteré, que 'por mis padres muero y mato', que se le atribuye una indirecta para ella… no eres el ombligo del mundo. Memes hay muchos, entonces claro", asegura.

Por si esto fuera poco, Juls Janeiro hace una petición ante los micrófonos de Europa Press a la de Paracuellos: "Belén, por favor, para de verme las historias de Instagram. Tengo 500 capturas y grabaciones de pantalla de esta persona viéndome las historias". La joven debutará en televisión próximamente en el programa 'La Caja Amarilla' de Antena 3, presentado por Manel Fuentes.

Julia Janeiro responde a Belén Esteban a través de los compañeros de Europa Press “Parece que odia mi existencia una señora que le triplica la edad” https://t.co/WyKeSgy0P8 pic.twitter.com/AAnkBwlthM — Alba Medina (@albammmedina) August 13, 2026

Estas declaraciones de Juls Janeiro no han tardado en viralizarse en redes sociales. Una de las más duras con la influencer ha sido María Patiño, amiga de Belén Esteban. Aunque sin nombrarla, la periodista le ha lanzado un dardo a la hija de María José Campanario a través de su cuenta de X: "La reina del bataclán brilla por la ausencia de la reina del escenario".

La reina del bataclán brilla por la ausencia de las reina del escenario — Maria patiño (@maria_patino) August 13, 2026

Mientras, Telecinco parece volver a hacerse eco de las polémicas sobre Belén Esteban en sus programas a la espera de saber si la colaboradora terminará sentándose en 'De Viernes' y fichando como colaboradora por alguno de sus magacines o realitys como se viene rumoreando en los últimos meses. Así, en 'Vamos a ver' han abordado este enfrentamiento entre la de Paracuellos del Jarama y la hija de Jesulín de Ubrique.