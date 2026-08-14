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'La Promesa', avance del capítulo especial de este viernes 14 de agosto en RTVE con las consecuencias de la llegada de Máximo

por El Televisero

Avance del capítulo especial de 'La Promesa' que La 1 emitirá este viernes 14 de agosto a partir de las 18:35 horas tras su parón del miércoles

Imagen del especial de 'La Promesa'
Imagen del especial de 'La Promesa' | TVE

'La Promesa' se ha tomado un descanso en la emisión de nuevos capítulos esta semana. Tras hacer un parón el miércoles por la cobertura del eclipse, La 1 decidió que los nuevos episodios de la ficción protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock no se emitan hasta la próxima semana y ofrecer sendos especiales tanto el jueves como este viernes.

Así, La 1 ha decidido aprovechar los días de bajo consumo que se avecinan por el festivo del 15 de agosto para ofrecer sendos especiales de 'La Promesa' este jueves y viernes y emplazar a sus fans a la próxima semana para ver el capítulo 885 en su horario habitual después de 'Valle Salvaje'.

Tras dedicar el capítulo especial del jueves a la historia en torno al triángulo formado por Manuel, Julieta y Ciro, este viernes el episodio de 'La Promesa' estará centrado en las tramas que afectan a Curro (Xavi Lock) y Ángela (Marta Acosta) con la llegada de Máximo (Javier Lago), el duque de Buenaventura, con un secreto que cambiará para siempre su historia y la de Leocadia (Isabel Serrano).

Avance del capítulo especial de 'La Promesa' este viernes:

La llegada del duque Máximo de Buenaventura, un íntimo amigo de la infancia de Alonso, a La Promesa va a cambiar la vida de Ángela y Curro. Ella le encuentra insoportable y se niega a estar cerca de él. Pero Curro se deja seducir por sus dotes de gran diplomático y se siente tentado de aceptar su oferta de trabajar para él en su palacio de Lisboa.

Máximo intenta sin suerte acercarse a Ángela y limar asperezas, pero todo salta por los aires cuando ella descubre casualmente que el Duque es su verdadero padre.

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