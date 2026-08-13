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'La Promesa', avance del capítulo especial de este jueves 13 de agosto en RTVE con el triángulo amoroso de Manuel

por El Televisero

Avance del capítulo especial de 'La Promesa' que La 1 emitirá este jueves 13 de enero a partir de las 18:35 horas tras su parón del miércoles

Manuel, Ciro y Julieta en 'La Promesa'
Manuel, Ciro y Julieta en 'La Promesa' | TVE

Tras ausentarse de la parrilla de La 1 este miércoles por la programación especial para seguir en directo el histórico eclipse solar, 'La Promesa' regresará este jueves a la tarde de la cadena pública. Eso sí, lo hará con un capítulo especial. Para ver el siguiente episodio de estreno habrá que esperar a la próxima semana.

Así, La 1 ha decidido aprovechar los días de bajo consumo que se avecinan por el festivo del 15 de agosto para ofrecer sendos especiales de 'La Promesa' este jueves y viernes y emplazar a sus fans a la próxima semana para ver el capítulo 885 en su horario habitual después de 'Valle Salvaje'.

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De esta forma, este jueves, La 1 emitirá un especial de 'La Promesa' a partir de las 18:35 horas centrado en la historia de Manuel, Julieta y Ciro. Así, la cadena pública repasará la llegada de los personajes interpretados por Vera Asunción y Juan Perales y cómo su irrupción ha dado un vuelco a la vida de Manuel (Arturo García Sancho).

Avance del capítulo especial de 'La Promesa' este jueves

Cuando Manuel conoce a Julieta en una fiesta vuelve a sentirse vivo por primera vez desde que Jana murió. Poco después, descubre que Julieta es la esposa de su primo Ciro, cuando ambos se trasladan a vivir a La Promesa durante una temporada.

Ciro es un hombre prepotente que no trata bien a su mujer. También es muy ambicioso, y le exige a Manuel participar en su empresa de aviación. Julieta le pide a Manuel que no ceda ante Ciro y que no la proteja, pero él no puede evitarlo: ambos se están enamorando perdidamente.

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