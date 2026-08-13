Así narraron el histórico eclipse solar las televisiones: de la emoción de Petrus en TVE a los especiales de Cuatro y La Sexta

Este miércoles 12 de agosto vivimos algo completamente histórico: el primer eclipse solar total que se pudo apreciar en España en 114 años. Y por ello, las cadenas de televisión se volcaron en mayor o menor medida con este acontecimiento con especiales. Fueron RTVE, Cuatro y La Sexta quienes ofrecieron en directo el momento en el que la luna se sobrepuso al sol.

Así, aunque Antena 3 dedicó buena parte de los contenidos de 'YAS Verano' a hablar del eclipse y Telecinco acabó 'De lunes a viernes' con los colaboradores y presentadores mirando al sol, en el momento culmen del mismo ambos canales optaron por 'darle la espalda' al sol y ofrecer su programación habitual con 'Pasapalabra' y '¡Allá tú!'.

Pero si hubo una cadena que se volcó para llevar a las casas de todos los españoles y de todos nuestros compatriotas en el extranjero a través del Canal Internacional este momento histórico fue RTVE. La cadena pública alteró toda su programación cancelando tanto 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' como 'Malas lenguas' para ofrecer especiales de 'Directo al grano' y de 'Aquí la tierra'.

El programa presentado por Jacob Petrus realizó un amplio despliegue con más de 20 reporteros distribuidos por toda nuestra geografía y con el epicentro puesto en el Observatorio de Yebes en Guadalajara, donde estaba Marc Santandreu. El momento más especial de toda la retransmisión llegó en torno a las 20:30 horas cuando se produjo el momento del eclipse total con un Jacob Petrus que puso la piel de gallina con su discurso.

"Estamos todos bajo la misma sombra, una sombra que no conoce nuestros idiomas, nuestros conflictos ni nuestras pequeñas disputas. Simplemente sucede ante nosotros, trascendiéndonos. Es un momento maravilloso", aseguró el presentador justo cuando la luna se interpuso ante el sol produciéndose un gran 'apagón' en buena parte de la península y Baleares. "Es un minuto que recordaréis toda la vida", destacó el presentador.

Un momento que quedará para los anales de la historia de la televisión y de nuestras retinas, que también provocó audiencias de récord para el formato divulgativo. El programa obtuvo su máximo histórico con un arrollador 27,3%, que se tradujo en más de 2,1 millones de telespectadores de media entre las 20:25 y las 20:57 horas. El minuto de oro se produjo a las 20:33 horas justo en el momento de mayor plenitud con un brutal 30,8% y casi 2,4 millones de espectadores.

ASÍ HEMOS VIVIDO EL ECLIPSE TOTAL 🤩



"La Tierra continúa su viaje y nosotros con ella, no somos espectadores del cosmos, somos parte de él" ✨#EclipseRTVE



📽️ @aquilatierratve con @JacobPetrus_tve pic.twitter.com/F4HS34zhBA — La 1 (@La1_tve) August 12, 2026

Cuatro y La Sexta también se volcaron con el eclipse en sus informativos

Por su parte, Cuatro también decidió alterar este miércoles su parrilla de tarde recortando la duración de 'Lo sabe, no lo sabe' y adelantó el comienzo de 'Noticias Cuatro' a las 19:25 horas con un especial conducido por Mónica Sanz y José Luis Fuentecilla, el subdirector de los informativos. El programa titulado 'Cuatro te eclipsa' estuvo desplazado también por toda España con reporteros viviendo en primera persona este eclipse incluso con uno de ellos subido al avión que fletó Iberia para vivir esta aventura desde las alturas.

También Mónica Sanz y José Luis Fuentecilla se mostraron entusiasmados al retransmitir en directo lo que se estaba viviendo en el cielo con señales de León, Palencia, Tarragona así como el avión de Iberia en el que se encontraba el periodista Dani Berbel. "Estamos en un momento histórico que no vivíamos desde hace más de 100 años en España", llegó a destacar la presentadora. "Es una ocasión única. España no la veía desde 1905, nosotros no habíamos nacido", apostilló Fuentecilla. "Es espectacular el anillo de diamante", aseveró Mónica tildando de "espectáculo" lo que se estaba viendo desde el cielo.

🔴Primeras imágenes del eclipse total solar en España pic.twitter.com/4qOeq9RFXv — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) August 12, 2026

Mientras que La Sexta siguió todos los momentos previos del eclipse en 'Más vale tarde' con Marina Valdés aunque fue Elia Gonzalo junto a la meteoróloga Joana Ivars quienes narraron justo el minuto en el que se pudo disfrutar de este fenómeno astronómico a través de 'La Sexta Noticias'. Al igual que sus rivales, el informativo contó con numerosos reporteros desplazados por Galicia, León, Burgos, Palencia, Madrid y también contaron con un enviado especial en el avión de Iberia, el meteorólogo Francisco Cacho.

"En estos tiempos que corren con la IA es espectacular ver lo que nos ofrece la naturaleza", destacó Elia Gonzalo cuando empezaba a producirse el momento del 'apagón' del sol. Cabe señalar que en su caso, las presentadoras optaron por guardar silencio y ofrecer el sonido de ambiente desde el observatorio de Yebes en Guadalajara. "

🌒👀 Así hemos vivido en directo, desde el plató de los informativos de laSexta, el emocionante momento en el que se ha producido el eclipse total en el Observatorio de Yebes. pic.twitter.com/TImGxwUafb — laSexta (@laSextaTV) August 12, 2026

Los especiales de 'Noticias Cuatro' y 'La Sexta Noticias' se vieron sucumbidos en audiencia aunque anotaron un buen 6,1% en el caso del informativo de la cadena de Mediaset mientras que el de Atresmedia marcó un 7,2%.