Audiencia histórica para 'Aquí la Tierra', que firma un astronómico dato en La 1 de RTVE con la cobertura del eclipse

'Aquí la Tierra' hizo historia en La 1 de RTVE con su retransmisión del eclipse solar total que encandiló y paralizó a gran parte de España este miércoles 12 de agosto. Un fenómeno cósmico que otorgó un récord histórico en audiencias al programa divulgativo desde su nacimiento en 2014.

Conducido por Jacob Petrus desde el estudio en Madrid, con una poética narración que suscitó muchos aplausos, y por Marc Santandreu desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara), registró máximo en cuota de pantalla con un arrollador 27,3%, que se tradujo en más de 2,1 millones de telespectadores de media entre las 20:25 y las 20:57 horas.

'Aquí la Tierra' fue el espacio televisivo más visto de la jornada con un liderazgo muy sólido que dejó a la competencia bajo mínimos: 'Pasapalabra' descendió a un 11,5% y 886.000 seguidores en Antena 3 y 'Allá tú' se hundió a un 5,7% y 439.000 en Telecinco. Por su parte, los informativos especiales de Cuatro y La Sexta no tuvieron nada que hacer con un 7,2% de media.

#AquíLaTierra vive un día para la historia con su especial por el eclipse



🌕 27.3% de share y una media de 2.131.000 espectadores en su horario habitual



🌕 LÍDER y LO + VISTO del día en TV



☀️ Más de 3.4 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/d6hqDWP1I8 — Dos30' (@Dos30TV) August 13, 2026

Obtuvo el liderazgo en todos los mercados y públicos de 4 a 75 años, destacando en jóvenes de 13 a 24. En este target consiguió un estratosférico 34,5% de share. También sobresalió con astronómicos resultados en adultos-jóvenes (25-44 años) con un 35,1% o en niños (4-12 años) con un 33%.

En cuanto a territorios, arrasó en todos, como hemos señalado, pero despuntó particularmente en el denominado Resto (46,3%), en Navarra (40,8%), en Murcia (39,6%), en Castilla-La Mancha (36,9%) o en Madrid (33%). Por encima de la media nacional también se situaron Castilla y León (33%), Asturias (28,3%) y Comunidad Valenciana (27,9%).

El minuto de oro de la emisión de 'Aquí la Tierra' se alcanzó a las 20:33 horas con la mayor cuota y el más alto número de televidentes, pendientes de cómo el disco lunar tapaba al completo o de forma parcial el Sol. Entonces, firmó un 30,8% y casi 2,4 millones de espectadores.

Mención aparte merece también el especial de 'Aquí la Tierra' que sirvió de antesala al tramo principal del formato y que se ofreció en La 1 de RTVE entre las 18:30 y las 20:24 horas. Esta parte promedió un portentoso 20,6% de cuota de pantalla y congregó a casi 1,5 millones de espectadores. En este caso también atesoró sus mejores registros en jóvenes (31,9%) y adultos-jóvenes (25,9%). El minuto más visto y competitivo se produjo a las 20:21 horas con un 27,8% y 2,1 millones.